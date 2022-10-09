【專訪】《秘密任務2》炫彬：如果有機會的話，希望能夠在香港與大家再次見面！

《秘密任務2：International》是《秘密任務1》時隔5年的續集，而KSD亦很開心訪問到百忙中抽空做這次線上訪問的男主角——炫彬，來看看他透露了多少戲中的大小事。

（1）再次飾演任鐵令的感想如何？

時隔5年再次以任鐵令這角色與大家見面，這是我第一次演出續集。多虧了觀衆們的喜愛，才有機會再次以續集的形式與大家見面。《秘密任務2: International》是各位演員爲了報答大家的期待而認真準備的作品，希望在香港的各位也能愉快地觀看這部電影。

（2）今次片中角色跟上輯最大分別是甚麼？

在第一集中，任鐵令是為了幫妻子報仇和執行任務而不得不變得凶悍的角色。那麼今次在《秘密任務2: International》隨著歲月的流逝，任鐵令從沉默寡言地向目標全力衝刺的他，變得更加從容、更加輕快。因此...雖然是同一個的角色，我嘗試為鐵令添加了機智和從容，以期展現出稍為成熟的一面。



（3）: 為新片做了甚麼準備功夫？

就像電影的所有要素都升級了一樣，我認為任鐵令的角色也需要與上一部作品有不同的變化。角色方面也變得更加機智和從容，因此動作方面也想有所變化。由於上一集展現了「敏捷」的身手，今集與導演及武術團隊很苦惱地一起討論了很多，還努力鍛鍊了身體。

（4）包括動作戲在內的場面真的很多，都是親自演的，有什麼特別難的部分嗎？如果有的話，請告訴我是什麼部分。

對比起困難的部分，就我個人而言，我認為我更關心的是製作一個可以提供不止是單一樂趣的動作場景。大家都覺得《秘密任務》的招牌動作戲會在第二集繼續下去就好了，所以繼廁紙動作戲之後，再次利用日常生活中常見的物品——「烏蠅拍」製造了動作場面。

（5）和柳海真演員一起再合作演戲的感想如何？

一起拍《秘密任務》時，有很多愉快的回憶。柳海真是一個讓現場氣氛變得舒服並散發正能量的人。所以當聽到通過《秘密任務2: International》可以再次合作的消息時，我感到非常高興，亦由於大家已經一起拍攝過上一部作品，產生了夥伴關係，可以毫無顧忌地交流想法，愉快地進行了拍攝。



（6）《我叫金三順》之後再與Daniel Henney演員合作，有何感想？

雖然這段期間交流不多，但一見面就有一種親切感和愉悅感，彷彿回到了2005年。所以無論在拍攝的時候，抑或我們一起參加韓國的宣傳日程，就像回到了那個時候一樣，互相依靠，玩得很開心。自從《我係金三珣》以來，我們在各自的道路上默默走過了17年，所以通過《秘密任務2: International》這作品得以重聚的機會，對此也充滿了感激之情。



（7）和潤娥演員一起拍攝的場面中，有哪場印象最深刻嗎？

電影中Jack (Daniel Henny)第一次進入鎮泰的家，敏英(潤娥)對Jack一見鍾情的場面，站在鐵令的立場上，感到有點遺憾，是記憶深刻的場面。



（8）你個人喜歡香港動作片嗎？有喜歡的香港演員嗎？

因爲從小時候就是看著香港電影長大的一代，所以很難選出一部作品或演員，我喜歡的演員和電影作品太多了。現在也經常看很多作品，每次看到的時候都會覺得很熟悉。

（9）有甚麼說話想跟香港的粉絲說呢？

2019年通過粉絲見面會與粉絲們見面的記憶至今還歷歷在目，轉眼已經過了3年。能夠透過《秘密任務2: International》與韓國同時上映和香港粉絲「打招呼」，我感到很高興。希望大家能愉快地享受我們認真地為大家準備的電影，如果有機會的話，希望能夠在香港當地與你們再次見面。

（10） 以後有想挑戰的角色嗎？

如果有新的故事可以展現給大家，無論任何類型或角色，我都想挑戰。即使是過去曾經扮演過的角色，也可以重新詮釋後，或者可以從其他角度展現給大家。



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