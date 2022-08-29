徐仁國終於演反派了，新作《狼狩獵》扮瘋狂反派神情超魅惑！《億萬顆星星》CP庭沼珉成追捕他的警察

徐仁國也躋身帥氣反派行列了><

主演的電視劇《美男堂》剛完結，徐仁國馬上就有全新主演電影《狼狩獵》即將上映。他搖身一變極惡罪犯，與庭沼珉的二次合作也受矚目。

《狼狩獵》是部冷硬派（Hardboiled）動作片，講述一群逞兇鬥狠的極惡罪犯橫越太平洋要被引渡回韓國的過程，那艘乘載他們的貨輪發生了前所未有的極端狀況。預告中可見罪犯們從菲律賓被引渡，不肯乖乖就擒的他們和警方展開追擊戰……



徐仁國扮演主導叛亂的殘暴一級罪犯「朴宗斗」，一同被引渡的罪犯還有張東潤飾演的「李道日」、張英南飾演的「崔明珠」，三人全不可小覷。警方則有成東鎰、朴浩山與庭沼珉飾演，高昌錫、丁文晟亦演出。



無論是預告還是劇照，徐仁國都特別搶眼，身上紋滿刺青，眨一眼彷彿就能蠱惑人心。徐仁國不曾演過反派角色，但不少角色痞子般的形象都讓觀眾頻頻敲碗希望他演反派，徐仁國也親口表達過挑戰意願，如今終於實現。



有意思的是，曾和徐仁國合作《從天而降億萬顆星星》並組成CP的庭沼珉，在《狼狩獵》裡頭扮演警察，兩個人這次要站在對立面了。這也是庭沼珉繼《還魂》後，又能展現動作戲。據韓媒報導，兩人時隔多年再合作，但氛圍不同「感受很微妙」，不過庭沼珉覺得和比較熟識的演員共識頗有踏實感。



▼《從天而降億萬顆星星》（從天而降的一億顆星）2018年播出，虐心的情節讓觀眾印象深刻



《狼狩獵》9月21日在韓上映，台灣已有片商購入命名《行動代號：狼狩獵》，上映日期應不遠矣。

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