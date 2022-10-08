[分集劇情]《精神教練諸葛吉》鄭宇為趕走惡質教練竟自請離職！精神教練遭背叛陷入低潮（EP7－8）

《精神教練諸葛吉》選手車佳乙（李瑜美飾）在陷入痛苦時找上了諸葛吉（鄭宇飾），接受了他的諮詢，諸葛吉給他一個作業，像小學生的圖畫日記那樣紀錄下自己每天的情感。另一面諸葛吉訓練害怕入水的金牌游泳選手李茂杰，要他練習什麼是所謂的「失敗」。李茂杰也來到了無獎牌俱樂部，更與前女友車佳乙再度相互傾訴，盡釋前嫌。
諸葛吉團隊在暴力滑冰教練吳達成身上放了竊聽裝置，發現他死性不改還是打算對車佳乙大打出手，這一次佳乙卻伸手阻擋，表明自己再也不願意一邊挨打一邊訓練。諸葛吉正思考該怎麼趕走吳達成，卻看見昔日戰友來訪，車佳乙的哥哥車武泰，告訴諸葛吉自己有吳達成教練進行地下運動賭盤的情報，而諸葛吉也出動團隊，成功在現場逮捕正在賭博並指示隊伍打假球的吳達成教練。
諸葛吉團隊覺得這次計畫非常成功，正歡天喜地的慶功時，事事與諸葛吉做對的人權中心長具泰萬（權律飾）出現了，諸葛吉此時才驚覺自己步入了他所設的局。具泰萬藉由諸葛吉去調查吳達成教練，進而揭穿了吳教練用的卡片就是游泳聯盟會長所有，意指會長也參與不法賭博之事，一次由上到下一起剷除。而具泰萬表示，要趕走吳教練之前，諸葛吉必須先行離職。
諸葛吉遭受好友車武泰的背叛，覺得相當不甘，雖然質問了車武泰，但他卻是為了守護自己的妹妹以及扛起家庭的生計，具泰萬知道車佳乙所屬的職業隊伍即將解散並須賠償違約金，於是收買車武泰並給他一個空殼公司保障簽下車佳乙，於是車武泰迫於無奈，才選擇利用昔日好友諸葛吉。諸葛吉也因此陷入情緒低潮。
諸葛吉雖被國家隊解除教練資格，同事朴成荷（朴世榮飾）還邀請議員父親出馬，指定諸葛吉為游泳選手李茂杰的專屬精神教練。無論用什麼樣的身分，諸葛吉依舊做著自己認為對的事。
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