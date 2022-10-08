劇情有驚人進展！《Blind》陪審團成員們漸漸連結希望育幼院，我們看到的「兇『手』」是兇手嗎（EP.7）

太刺激了吧！！怎麼感覺可以跟隔壁棚《爭鋒相對》相互對照？

《Blind》（BLIND局中人）昨晚（7日）播出的最新第7集，劇情有驚人進展，但不曉得是否又是編劇與導演故弄玄虛……

（以下涉及劇透）



開頭前言先揭曉姜專務和希望育幼院的關係，原來他是育幼院合作之食品企業業務員，會將馬鈴薯、地瓜粗糙的偽裝成牛肉送進育幼院，再從中牟利，13號允宰都看在眼裡。



包括姜專務，受重傷的崔順吉、亡故的廉惠珍，以及曹恩枝都和希望育幼院有關聯，不是育幼院相關人員就是其子女。此集還確定安泰昊是當年的7號「抓耙子」，也透露巫堂權京子可能是當年見死不救的路人，剩裴製作人、鄭工程師以及李主廚的身分不明。



最恐怖的驚人進展在於，對曹恩枝告誡「不要相信成俊，也不要相信我」的柳成勳，發現了崔順吉遇害的錄音檔裡存在第三人的腳步聲，卻他未告知柳成俊及曹恩枝，獨自跑到崔順吉病房詢問。柳成勳聲稱崔順吉喊出了「13號」，但崔順吉卻在盯著柳成勳的臉不久後，驚嚇過度身亡。



當姜專務及其女兒慘遭毒手後，柳成勳卻在自家洗手台洗著染血的手……這是他自己先前被刺傷而留下的血嗎？還是姜專務女兒的血？柳成勳的表情慌忙，轉瞬憤怒。



今晚播出的第8集預告，安泰昊命在旦夕，柳成俊回到希望育幼院，對著閃過的記憶感到陌生。



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