为《狼狩猎》一同赴多伦多电影节，徐仁国在庭沼珉身边超放松～两个人还莫名「仿公园长辈蹭树」XD

两个人也太可爱～♥

徐仁国与庭沼珉（庭沼玟）继《从天而降亿万颗星星》（《从天而降的一亿颗星》）后，时隔4年再合作电影《行动代号：狼狩猎》，题材从爱情剧转变为惊悚剧相当有话题性，两人戏里戏外互动也受瞩目。



庭沼珉YouTube频道「庭沼珉ssomday」以Vlog纪录下《行动代号：狼狩猎》海外宣传趣事，其中一支远赴加拿大参加多伦多国际电影节（TIFF）的Vlog，庭沼珉与徐仁国两人的互动随即成为亮点。

首先，两个人在采访中途休息一会儿，庭沼珉便拿出相机拍摄，徐仁国在旁似乎没发现自己已入镜，很自在的坐卧在沙发上用手机，待庭沼珉示意他一起喊「Fighting」，他才向镜头打招呼。



在「韩国电影之夜」派对上，两人和几位与会人士闲聊，其中的男士认出了徐仁国更表明听过徐仁国的歌！坐在中间的庭沼珉自然而然成为徐仁国与男士的沟通桥梁，一开始却误会男士传达的歌曲是〈My Baby U〉（宝贝啊），结果是曲风完全不同的〈BeBe〉，几个人相谈甚欢。



▼〈My Baby U〉vs〈BeBe〉





不久庭沼珉就被徐仁国捕捉出现了「神秘动作」，庭沼珉竟靠著柱子，宛如「公园长辈蹭树」般蹭著柱子！徐仁国直呼：「你来到多伦多，现在……在做什么？这是什么登山地点吗？」庭沼珉不好意思地笑出来，但反应很快地解释：「真的很舒服，这里有个缝，调整一下位置然后揉……」



两个人的结论是：来到多伦多享受的第一步就是「找到一个门缝」，第二「磨蹭它」，第三「放松你的肌肉」。徐仁国听著听著也跟著蹭起来了，但提醒镜头前的观众「说实话真的很奇怪，不要在人多的地方做」，庭沼珉则要大家「做自己」。



双方粉丝看完这支Vlog都忍不住笑出来，称赞两人实在太可爱！快来看这支影片吧，和庭沼珉合作过《坏男人》的金南佶还入镜了呢！徐仁国所属经纪公司也替他拍了多伦多一行Vlog，不过就没什么庭沼珉的镜头了。





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