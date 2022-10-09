「新歌如沒得排行榜第一，節目就要收起來？」Crush出演網路節目綜藝魂爆發！

通常不都是歌手本人自己立下排行榜公約嗎？在網路綜藝《土耳其冰淇淋》裡，主持人李龍真卻代替Crush立下了公約！

李龍真說：「如果Crush的歌沒有在音樂排行榜第一名的話，我們就把節目收起來！」所以為了維持節目的播出，大家要幫忙多多收聽Crush的新單曲〈Rush Hour〉喔！（絕對不是因為主持人不想繼續做了喔XD）



節目上Crush也不藏私的公開了幾個他的人體奧秘。

李龍真看著Crush的鼻子說，怎麼覺得他的鼻子好像比以前更大了，Crush認真的坦承：「雖然聽起來很奇怪，但我的鼻子大概到下午5點會開始變小，如果有人知道原因的話麻煩請告訴我！」



另外，主持人還向Crush確認他錄音的時候是不是有打嗝的習慣，甚至還有一說，可能就是因為打嗝的關係所以Crush的歌裡都有一種怪味。Crush澄清，打嗝不是他的習慣，這是他沒辦法控制的自然生理現象。



為了避免尷尬，李龍真提供了一個方法，就是問在場的人：「想不想聽個有趣的聲音呢？」然後趁著鬼吼鬼叫的時候，一併把嗝給排出去。雖然聽起來很莫名其妙，Crush還是很給面子的說他會試試看這個方法XD



GaHeun@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞