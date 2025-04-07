G-Dragon領銜《Good Day》大會驚現神隱現場！金秀賢遭白線切割零痕跡消失術

MBC人氣綜藝《GoodDay》4月6日播出的「名場面拍賣大會」上演震撼一幕：因未成年交往爭議纏身的演員金秀賢遭節目組全面封殺，製作組祭出「白線切割術」將其身影徹底抹除，引發韓網熱議。

當日特輯集結頂流陣容，G-Dragon率領「88Line成員」任時完、黃光熙、李洙赫，與曹世鎬、Code Kunst等藝人展開珍藏品拍賣大戰。 在GD親自操刀的團體歌曲《Telepathy》企劃中，六位身著黑色牛仔套裝的藝人於傳奇錄音室完成特別舞台，唯獨本該同屬「88Line」的金秀賢人間蒸發。

據製作組證實，原參與全程錄製的金秀賢因被爆出與已故演員金賽綸未成年時期發展六年戀情，自3月17日起遭遇節目組「影像清除令」。 面對金秀賢坐在主嘉賓席中央的棘手畫面，剪輯團隊祭出絕殺——通過添加白色分隔線將畫面精準切割，即便在集體鏡頭中也實現「圖元級消失」。 更耐人尋味的是，本該全員到齊的錄音室環節里，製作組直接採用「查無此人」的硬核處理，令其存在痕跡完全歸零。



這場堪稱韓國綜藝史最嚴苛的「藝人凈化行動」背後，是製作組對輿論風暴的回應。

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