Netflix於10/7-19台北車站一樓大廳舉行限定體驗活動：「不一樣人力公司」帶領觀眾發掘不一樣韓劇內容！

６種不一樣韓劇角色工作內容，等大家去應徵！（笑）

Netflix提供各式不一樣韓劇內容，從紅遍全球的《魷魚遊戲》到《殭屍校園》，各類特別的題材引發話題，其中更包括眾多特別的韓劇角色。Netflix為了讓觀眾能親自體驗不同角色的特別故事，將於10月7日至10月19日，每日下午2點至8點，在台北車站一樓大廳，限時舉辦「Netflix不一樣人力博覽會」體驗活動。



現場將有 6 部熱門影集、電影角色的求職互動體驗攤位，讓每位體驗者都能小試身手，體驗韓劇角色們特別的工作內容，互動體驗包括：

《紙房子：韓國篇》：體驗擬真金庫解鎖，獲得四兆貨幣

《非常律師禹英禑》：接受「鯨魚冷知識」考驗，體驗 Aha 靈光乍現的情境

《極速首爾》：回到 1988 首爾街道飆速，並成功運送貨物到指定地點

《救命卡特》：使用「卡特沙包」測試強大體能

《魔幻之音》：小試身手，施展你歌聲的魔法

《天外謎蹤》：嘗試感應外星生物的出現

現場還有面試拍照區，在求職體驗完錄取職位後，可以立即製作特別的工作證



為了展現Netflix上擁有各式特別韓劇內容，本次Netflix透過不一樣的韓劇角色，以「不一樣人力公司」為概念，將角色故事變成一個個特別的工作內容，透過台灣人熟悉的職場工作語言，帶領觀眾發現Netflix上各種有趣的韓劇故事，體驗更多精彩內容。

Netflix「不一樣人力公司」也邀請到不一樣的前輩朴海秀，向想找不一樣工作的觀眾喊話，歡迎他們來到 「Netflix不一樣人力公司」，找尋不一樣的職位角色，以及不一樣韓劇故事。



Netflix也特別推出「不一樣人力公司」線上職前測驗（點擊網址，建議以手機操作），透過簡單的職場性向測驗，觀眾可以測出自己的職場類型以及相對應的韓劇角色，找到符合自己長才的特別工作職缺推薦！

最後，找到適合職缺的觀眾，也別忘記回到Netflix觀看韓劇，提前進行職前培訓唷。在Netflix，有更多特別的韓劇故事內容等著觀眾來發掘。

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