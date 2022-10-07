南宫珉今日大婚迎娶陈雅凛～♥从入场开始就笑得合不拢嘴XD

今日（10月7日），男星南宫珉将迎娶模特未婚妻陈雅凛，举办婚礼。

南宫珉和陈雅凛婚礼於晚间在首尔新罗饭店举行，仅邀请亲朋好友以非公开形式进行，司仪由男演员丁文晟担任，他俩是相识多年的圈中好友，也曾一起合作过《黑色太阳》、《训南正音》等电视剧。 而爱豆男团东方神起（瑜卤允浩、最强昌珉）则作为献唱祝歌的嘉宾登场。





9月下旬，南宫珉通过经纪公司公开了婚讯，他和陈雅凛因合作电影《LIGHT MY FIRE》而相识、相恋，对女方一见钟情的南宫珉展开了猛烈的追求，相差11岁的两人低调交往了7年之后终於携手迈入婚姻殿堂。 日前，韩网上还曝光了南宫珉婚礼喜帖，上面写著「在两人成为一体这意义深远的日子，想邀请感谢的人们一起共襄盛举」。



此外，南宫珉的爱情和事业双丰收，演艺事业也是蓬勃发展。 近期由他主演的电视剧《千元律师》开播首集就获得了平均8.1%的收视率，第4集收视率就冲上了12%，口碑和人气火爆行进中。

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