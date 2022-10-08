周元新劇題材好獨特！《Stealer》搭檔李珠雨&趙漢哲等，組隊抓捕文化財產盜賊

tvN新劇《Stealer-七個朝鮮通寶》是一部動作喜劇，講述神秘的文化財產盜賊「臭鼬」與非正式的文化財產回收組「Karma」展開合作，對法律無法審判的人進行懲治的故事。

周元飾演「黃大明」，文化財產廳特別調查科的公務員，工作態度十分怠惰、甚至會在大白天睡覺，仿彿一點目標都沒有。 自從被懷疑與「臭鼬」秘密聯絡後，日常生活受到巨大影響。 原本只想安安靜靜拿月薪的他，究竟為何與「臭鼬」攪在一起，又為何加入抓捕「臭鼬」的團隊「Karma」？



李珠雨飾演經營警察「崔敏宇」，因某個契機被派到首爾地方警察廳的文化財產專項組，據說這裡全都是有問題的警察。 充滿熱情的她能否在這惡劣的環境中堅持並發揮實力呢？



趙漢哲飾演「Karma」的創立者「張泰仁」，從前是重案緝毒組能力出眾的組長，以為一系列事件意識到文化財產的價值，因此啟動回收文化財產的秘密計劃，對盜賊「臭鼬」窮追不捨。



金載沅飾演戰鬥力和親和力最高的「申昌勳」，從前是專門打擊暴力犯罪的刑警，擁有仿彿能擦出火花的有力拳頭，講話也頗為莽撞、時常惹人生氣，但對「Karma」的使命感無人可比。



附帶一提，這位演員就是《我們的藍調時光》裡的少年車勝元哦！XD



崔化精飾演「李春子」，是「Karma」團隊的駭客擔當，學生時代出於興趣開發了一個駭客程式，因此受到國家的召喚。



「臭鼬」是一個與眾不同的盜賊，專門向非法購買文化財產的社會高層下手，他究竟是什麼，又為何作此舉動？

《Stealer-七個朝鮮通寶》由《Mouse窺探》《過來抱抱我》崔俊裴導演與申京日編劇（音）聯手打造，將在2023年上半年通過tvN播出。

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