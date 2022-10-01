鄭恩地照顧玉澤演又趴在胸膛聽心跳，《Blind》感情線萌發卻創下1.8%低收視率

明明一開始還有3.4%收視，轉眼間就掉到1.8%……

tvN《Blind》（BLIND局中人）已播出至第三週，收視竟節節掉落，從首集3.4%一路跌至1.8%，已逼近‎SBS《今日的網漫》今年創下的1.5%低收視‎。



不曉得是否因為第5集故事著重於逃亡，多了愛情但少了懸疑元素，才讓收視迅速下跌，韓國海內外的忠實觀眾都覺得很可惜，表示故事明明很燒腦、很有意思。

（以下涉及第5集劇透）



第5集柳成俊（玉澤演 飾）展開了逃亡，尋求曹恩枝（鄭恩地 飾）的協助避人耳目。一開始曹恩枝還有些防備，替柳成俊包紮完就把他綁整晚，不過隔天便因擔心他身亡貼在他胸口聽心跳聲，一連串舉動讓柳成俊直呼：「是瘋狂粉絲嗎？」



因為柳成俊與柳成俊的父親柳日灝法官對自己有恩，曹恩枝很願意幫助柳成俊並將他鬆綁。柳成俊和曹恩枝聊了整晚的心事，曹恩枝才知道柳成俊為何無人可求助：因為柳成俊是養子、和父母關係不好，而哥哥柳成勳（河錫辰 飾）又是恪守法規之人。

曹恩枝希望柳成俊試著向柳成勳求助，柳成勳卻向警方告發了，然而事情又出現反轉，柳成勳悄悄來到柳成俊窩藏地。



柳成俊和曹恩枝的感情線發展就是整集的亮點了，無論是趴在胸膛聽心跳還是抓著對方的手，情節都受到觀眾討論、引發觀眾期待。除了愛情悄悄萌芽，柳成俊與柳成勳的兄弟情也是看點，究竟柳成勳是為了弟弟而奔忙，還是純粹物了自己想實現的正義？



而兇手究竟是誰？此集僅確定了柳成俊小時候就是「13號」允宰，親生姐姐是允庭沒錯，又因為允宰的項鍊被白文剛拿走，「11號」把允庭給他的項鍊轉送了允宰。那麼，兇手的項鍊是從白文剛手上拿走的嗎？兇手是11號？抑或如同網友猜測的，柳成俊因為人格分裂等因素，自己動了手卻渾然不知？



下集第6集預告，柳成俊告知柳成勳鄭萬春留了和兇手對話的的錄音檔，兩兄弟與曹恩枝開始進行搜查與推理。最終，陪審員崔順吉被鎖定……



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