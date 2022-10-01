郑恩地照顾玉泽演又趴在胸膛听心跳，《Blind》感情线萌发却创下1.8%低收视率

明明一开始还有3.4%收视，转眼间就掉到1.8%……

tvN《Blind》（BLIND局中人）已播出至第三周，收视竟节节掉落，从首集3.4%一路跌至1.8%，已逼近‎SBS《今日的网漫》今年创下的1.5%低收视‎。



不晓得是否因为第5集故事著重於逃亡，多了爱情但少了悬疑元素，才让收视迅速下跌，韩国海内外的忠实观众都觉得很可惜，表示故事明明很烧脑、很有意思。

（以下涉及第5集剧透）



第5集柳成俊（玉泽演 饰）展开了逃亡，寻求曹恩枝（郑恩地 饰）的协助避人耳目。一开始曹恩枝还有些防备，替柳成俊包扎完就把他绑整晚，不过隔天便因担心他身亡贴在他胸口听心跳声，一连串举动让柳成俊直呼：「是疯狂粉丝吗？」



因为柳成俊与柳成俊的父亲柳日灏法官对自己有恩，曹恩枝很愿意帮助柳成俊并将他松绑。柳成俊和曹恩枝聊了整晚的心事，曹恩枝才知道柳成俊为何无人可求助：因为柳成俊是养子、和父母关系不好，而哥哥柳成勋（河锡辰 饰）又是恪守法规之人。

曹恩枝希望柳成俊试著向柳成勋求助，柳成勋却向警方告发了，然而事情又出现反转，柳成勋悄悄来到柳成俊窝藏地。



柳成俊和曹恩枝的感情线发展就是整集的亮点了，无论是趴在胸膛听心跳还是抓著对方的手，情节都受到观众讨论、引发观众期待。除了爱情悄悄萌芽，柳成俊与柳成勋的兄弟情也是看点，究竟柳成勋是为了弟弟而奔忙，还是纯粹物了自己想实现的正义？



而凶手究竟是谁？此集仅确定了柳成俊小时候就是「13号」允宰，亲生姐姐是允庭没错，又因为允宰的项炼被白文刚拿走，「11号」把允庭给他的项炼转送了允宰。那么，凶手的项炼是从白文刚手上拿走的吗？凶手是11号？抑或如同网友猜测的，柳成俊因为人格分裂等因素，自己动了手却浑然不知？



下集第6集预告，柳成俊告知柳成勋郑万春留了和凶手对话的的录音档，两兄弟与曹恩枝开始进行搜查与推理。最终，陪审员崔顺吉被锁定……



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻