遺憾創下SBS 1.5%超低收視率，《今日的網漫》追平《絕對達令》慘澹成績，本週還有機會望挽回嗎

大多人都說老套看不下去，小編倒覺得能看到網漫產出的內幕很新鮮耶！任東希與申大陸的故事線很值得一看QQ

由金世正、崔丹尼爾與南潤壽主演的網漫編輯職場劇《今日的網漫》，收視可說是相當不樂觀，上週播出的最新第10集跌落低谷，再次刷新自身最低收視紀錄。

回顧《今日的網漫》全韓國尼爾森（AGB）收視率走勢，開播第1集還有4.1%尚可的數字，第2集卻直接掉了1個百分點來到3.1%，不過第3集小小回升到3.6%。4.4%、3.1%、3.6%、3.1%……大致看下來都是星期五升星期六便會降，且整體收視是下滑的，頻頻跌破最低成績，最終來到了1.5%。



《今日的網漫》1.5%慘澹的成績在電視台SBS內部追平了2019年《絕對達令》的成績，兩部電視劇也剛好都有共通點「改編」。《今日的網漫》翻拍自日劇《重版出來！》，而《絕對達令》改編自同名日本漫畫，《絕對達令》在韓版問世之前已有日劇及台劇版本。



許多網友與媒體都在討論《今日的網漫》為何收視如此的低，金世正上半年以《社內相親》成了票房寵兒，下半年卻以《今日的網漫》成為票房毒藥？不過大多都將原因歸結為劇情太老套，批判為何要一直翻拍日劇、認為日劇的風格根本不適合韓國。影評家鄭德賢亦在《今日的網漫》評論上提及，日劇在影視作品上經常使用教條式、漫畫式的表達，但韓國人卻喜歡貼近現實的故事，這很可能就是《今日的網漫》抓不住觀眾心的理由。

還有另一大主因，即對手MBC播出的《黑話律師》太強了，相較於《今日的網漫》講職場奮鬥記，也許《黑話律師》的燒腦與驚心動魄也許才是比較符合韓國人口味的，也因此造成《黑話律師》收視節節升高，《今日的網漫》卻節節敗退的窘況。



雖然收視處於低潮，《今日的網漫》無論在韓國海內外都保有一批死忠觀眾，無論是韓國的Naver TV或是國際的社群Twitter，在集集首播過後都保持著一定的討論度，情況和上半年tvN談經紀人職場的電視劇《流星》類似。

能保有死忠觀眾，最大原因還是在於金世正，金世正本身就挾帶著人氣，扮演的溫心又總是積極正面、笑容不斷，總有網友稱讚「看了很療癒」。《今日的網漫》帶出的幾位漫畫家故事也備受觀眾動容，如長久懷才不遇的任東希（白石光 飾），或是自閉傾向的申大陸（金道勳 飾）的故事，其中金道勳的演技更是令人驚艷。

▼女主角溫心／金世正 飾



▼任東希／白石光 飾



▼申大陸／金道勳 飾



本週（今晚及明晚）播出的《今日的網漫》會揭曉本劇最大謎團──具俊英姐姐具愛莉死亡的緣故，最新劇照還顯示溫心眼眶盈滿淚水，很可能是發現具俊英（南潤壽 飾）偷偷出賣網漫組。《今日的網漫》能否找回流逝的收視率？使人關注。



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