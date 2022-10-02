「露的太誇張讓人眼睛不舒服！」單飛歌手元虎近期照片過於裸露，讓網友覺得太超過

大家都說從單飛後造型一次比一次奇特。

MONSTA X前成員元虎，如今以個人歌手之姿活躍活動中，近日將發行第二張專輯《Bittersweet》，已經開始在社群上曝光一系列相關消息及細節。



元虎雖然長著無辜清純的外貌，身材卻健壯的媲美健美選手，熱愛健身的他也不吝於分享令人噴鼻血的身材照，粉絲對此樂見不疲，喜歡他展現性感肌肉體態，然而最近有一群網友卻開始有不同看法。



日前在論壇上有網友表示，不明白元虎為什麼時常在 IG 上 po 出富含暗喻意味的照片，甚至已經快要曝光，不只是引人遐想的程度了。這則貼文引來許多人贊同，認為元虎的照片常聚焦下半身，穿著短褲也都是開著腿的姿勢，不明白這樣做的用意為何？要說是邪惡視角也做得太過了，還有網友說希望自己根本沒看這些照片。



先前在演唱會上一系列服裝也讓網友咋舌，照片中可以看到他穿了一件特殊造型長褲，在大腿到膝蓋卻是挖空設計，炸出結實的大腿肌。開洞服裝雖然相當有特色，但網友們看到後紛紛表示，「太裸露了吧」、「就直接穿短褲或者乾脆不穿吧」、「真的會有好評嗎？」



你有什麼看法嗎？



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞