徐仁國《行動代號：狼狩獵》挑戰最大尺度露屁屁！為了看來更壞狠狠吃胖18公斤！

斥資120億韓幣打造的前所未見超猛動作鉅獻《行動代號：狼狩獵》，將於9月30日在台獻映。故事敘述在移送罪大惡極的罪犯們到韓國的過程中，遭遇前所未有的極端狀況，船上的人們必須設法活到最後！《行動代號：狼狩獵》超乎想像的驚人故事和令人衝擊的動作場面，讓許多韓國媒體都直呼已超越「19禁電影」（韓國限制級電影）的尺度，應該被稱為「29禁電影」！

近期因《魷魚遊戲》的關係，國際高度關注韓國極限生存題材的作品，這也讓《行動代號：狼狩獵》成為繼奉俊昊導演《駭人怪物》後，睽違16年入選多倫多影展「午夜瘋狂」單元的韓國電影！金泓善導演、主演徐仁國、張東潤、庭沼玟日前也赴加拿大多倫多國際影展盛裝出席當地時間9月16日所舉辦的世界首映會，本作也被視為是本屆影展最具話題的驚人之作，還正式入選了西班牙錫切斯影展、法國詭奇電影節、美國奧斯汀奇幻電影節、西班牙聖沙巴士提安國際影展，在國際引起極大的關注！有殘酷、衝擊的尺度，還有精彩大膽的動作場面，並融合嶄新的科幻題材、寫實的特效，令人驚嘆連連！



以《技術者們》、《變身》等作獲封「類型電影鬼才」的金泓善導演，這次因《行動代號：狼狩獵》獨特的拍攝手法與題材，備受國際媒體、觀眾矚目，也因此被好萊塢知名公司「WME」（William morris endeavor）相中，簽署經紀約。金泓善導演是繼奉俊昊導演後，睽違8年受此公司青睞的韓國導演，金泓善導演也透露已準備好關於《行動代號：狼狩獵》的前傳與續集，他說：「在構寫本作劇本時，就準備好三部曲的作品，這次先單獨拍攝了第二個故事。前傳會敘述這些角色在菲律賓搭上這艘船前的故事，每個角色都有各自的設定；續集則以本作後續的故事為主。」此消息一出，也令許多影迷感到十分期待。



徐仁國曾透過《請回答1997》、《某一天滅亡來到我家門前》、《美男堂》等多樣作品展現精湛演技，這次他在《行動代號：狼狩獵》中，飾演主導叛亂的凶殘罪犯「朴宗斗」，是個壞到骨子裡的危險人物，連其他罪犯都對他感到畏懼，觀眾將看到徐仁國前所未見的模樣，一睹他從影以來最強烈的一面！而為了詮釋大惡角「朴宗斗」一角，徐仁國在外型上也費盡苦心，他表示：「刺青的裝扮真的很辛苦，我這次才知道原來我會對貼紙過敏。一開始知道只要貼上刺青貼紙時，還覺得這樣應該會很輕鬆吧，沒想到後來竟起了痱子！刺青貼紙除了貼時要花時間外，拿下來也要花很多時間。通常要花4到5小時左右貼刺青貼紙，那段時間真的很難熬！但以『宗斗』的面貌出現時，還是令我感到很開心，真的讓我在拍攝現場都昂首闊步！」



而這次徐仁國在電影中的臀部裸露戲，也引起極大的話題，徐仁國透露這是導演在拍攝現場提出的點子，他說：「這是我第一次有裸露戲，滿有趣的！但因為我身體有貼刺青貼紙，彷彿穿了一件緊身衣，所以一點都不感到害羞。而且因為一開始就增重了，所以不太擔心裸露戲。我的目標就是讓體格看起來很壯，肚子的肉也超多，所以一點都不在意。」徐仁國這次為了塑造「宗斗」這個角色而努力增重，他表示：「去年拍完電視劇《某一天滅亡來到我家門前》後，就馬上開始拍攝《行動代號：狼狩獵》，當時我從68公斤增重到84～86公斤，差不多增加了18公斤。」他透露起初看劇本時，覺得似乎還需要以其他方式展現「宗斗」凶殘的一面，因此才決定讓體格變得壯實，讓這個角色看起來很凶狠好鬥。徐仁國也分享了他的增重過程：「當時我在濟州島待了兩週，找了有健身房的住所，一天吃五餐，一睡醒就每餐吃白飯加7顆蛋，每三小時吃一餐，吃著吃著就變胖了！」



韓國影史空前絕後震撼動作鉅獻《行動代號：狼狩獵》9月30日在臺上映。

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