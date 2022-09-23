《皇后的品格》、《The Penthouse》編導再推新作《7人的逃脫》，劇情＋人設搶先看！

還記得兩年前引發觀眾們高度討論的《The Penthouse》（共3季）嗎？朱東民導演與金順玉編劇將再推新作《7人的逃脫》，感覺又是一部「全員惡人」的作品！



在2020年底至2021年間連續推出三季的《The Penthouse》，引爆高收視和高討論。而朱東民導演與金順玉編劇將再推新作《7人的逃脫》，描述眾多謊言與欲望交織在一起，7位主人公被牽扯進一個少女失蹤案件而展開的故事。劇情反轉又反轉，融合追蹤真相、神之刑罰、血之懲罰等元素。

SBS通過官方Instagram公開出演陣容：嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允、李德華等。劇組表示：「被欲望和秘密交織的7人，為了從正體不明的威力逃脫的他們，狠毒的逃脫記將生動展開。金順玉編劇和朱東民導演將以更加破格、更加強烈的故事回歸。加上演員們的默契合作，會再次引發轟動。」

嚴基俊飾演「馬修」，對外是一位公司代表，實則是一位神秘人物，沒有幾個人知道他的真實身分，因為奇怪的事件而進入大眾的視線裡。

黃正音飾演「金羅熙」，是電視劇製作公司的代表。有能力但魯莽，將金錢和成功視為最大的人生價值，為此可以做出任何事並自以為是的女人。為了龐大遺產，時隔15年找回自己遺棄的女兒。但這個選擇起了反效果，動搖她的人生。

李準飾演「閔道赫」，黑社會出身、危險的男人。外表冰冷、內心火熱，既沒夢想也沒希望，人生由一連串的背叛所組成。

李侑菲飾演「韓慕內」，是校園明星和偶像練習生，擁有亮麗的外表、富裕的家庭、卓越的才華。「愛謊言」是她的致命弱點，過著虛假人生的她從某個瞬間開始變得錯綜複雜，隱藏著陰暗和慾望。

申恩慶飾演「車珠蘭」，是一位婦產科醫生，與方會長（李德華 飾）一起生活。全心愛著方會長的財產的她，隨著金羅熙（黃正音 飾）帶著方會長唯一的孫女出現，生活出現裂痕。

尹鐘焄飾演「梁鎮模」，是娛樂公司的代表。平常相當紳士，一旦憤怒爆發卻誰也無法阻止。擁有無盡的慾望，擅長謀略的他只要有利益，敵人也能變朋友。

趙胤熙飾演「高明智」，是一位美術老師。為了守護珍貴的東西而說謊，要守護的東西越多，她越是勇敢直前。為了不讓其他人發現自己的恥辱，她在學校散播奇怪的流言，改變了態勢。

趙在允飾演「南哲宇」，是一位刑警，僅花5年就高速升職。

李德華飾演「方哲成」，人稱「方會長」，著名的建築主和現金富翁。比起家人，更常與車珠蘭（申恩慶 飾）聊天、談心。因為某天突然出現的親孫女而陷入複雜的心情中。

值得一提的是，男主角嚴基俊在拍攝ON檔的《小女子》時，收到來自《The Penthouse》演員們的應援咖啡車，展現義氣和友情。「惡霸朱丹泰」的形象深入人心，不曉得這次嚴基俊又會創造出什麼樣的角色呢！

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