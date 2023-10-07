LABOUM廉海仁宣佈結婚+懷孕！手寫信預告11月舉辦婚禮，男方相識於19歲、溫柔可靠

女團LABOUM成員廉海仁今日突然宣佈重大消息：將在11月與相識多年的好友兼戀人結婚，而且已經有了身孕！

廉海仁今日通過個人IG公開一連3頁手寫信，分享了迎來人生喜事的心情。 海仁首先感謝粉絲：「回首8年來作為LABOUM海仁的瞬間，真的體會到『時間不知怎麼就過去了』這句話。 有哭有笑，幸福地接受了大家的愛。 更加感謝Latte（粉絲名）們讓我成為被愛且懂得感謝被愛的人。」

隨後宣佈即將在11月結婚，男方是她19歲就認識的朋友：「看到長大成人後的模樣覺得十分神奇，仿彿命中註定。 他總是讓我感到舒適，照顧我和我的家人，溫柔的模樣讓我感到溫暖，傾聽我的煩惱、幫忙解決所有問題的可靠模樣也讓我覺得感謝。」



「最重要的是在一起時看到了我非常開心、總是歡笑的模樣。 所以我們決定結婚。」

還透露已經迎來二世的消息：「準備婚禮期間，我們迎來了幸運一般的小孩。 聽到小孩的心跳聲，被無法言喻的感動填滿。 那一瞬間除了感動的喜悅，也感到更重的責任。 經歷著有生以來第一次的感情和感慨的瞬間，我們最近度過了非常幸福的時光。」



廉海仁1995年出生，2014年以女團LABOUM成員出道，2022年團體活動進入休息期、各成員展開個人活動，組合不解散。



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