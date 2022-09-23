朴敘俊、韓韶禧主演Netflix驚悚劇《京城生物》殺青在即，終於有兩位演員的合照！

《金師傅》編劇＋《金牌救援》導演，並由高人氣的朴敘俊、韓韶禧擔任主演，沒有不看的理由吧？

《京城生物》是一部生物驚悚片，背景設定在時代最為黑暗的1945年春天，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗，在生與死的邊界展開激戰，給觀眾帶來激烈的宣洩感以及對人類尊嚴和本質的思考。



朴敘俊飾演「鄭太尚」，是北村最出名的資產家、京城第一情報通，天生通曉處世之道，死命硬撐只為繼續生存。運用與生俱來的反應速度和觀察能力、獨特的親和力，成為控制整個北村的名人。比起正義更相信和重視眼前的現實，然而在遇到過著完全不同生活的尹彩玉後，開始正視一直努力迴避、深埋內心的東西，思考改變自己，並「像個真正的人一樣生活」。



韓韶禧飾演「尹彩玉」，是一位有名的「找人專家」，就連已經過世的人都能找到。從小和父親一起往返於滿洲和上海，深諳生存之道。即使在淒慘如噩夢般的現實裡也拼盡全力生存，聰慧過人，擅長使用刀槍和各種機械。為了尋找10年前消失的母親，來到京城並遇到鄭太尚，調查連環失蹤事件時發現恐怖的現實。

AAAAA the visual guysss!!!! Omg they look soooo good #박서준 pic.twitter.com/euTMtQpUwU — ellie (@elliexPSJ) September 21, 2022

該部作品自今年（2022年）1月開機，經過漫長的拍攝，距離殺青不遠矣。有工作人員在網路上分享與朴敘俊、韓韶禧的合照，這也是兩位演員自合作消息傳出後，首次「同框」。《京城生物》預計明年播出，粉絲們可要再等等啦！

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