男女之間到底有沒有純友誼～《凍死的愛》崔始源吃醋李多熙帶男人回家，李多熙見崔始源穿正裝隨即被電到

這兩個人人前人後會不會差太多XDD

由《WWW：請輸入檢索詞》李多熙與《酒鬼都市女人們》崔始源搭檔演出的愛情喜劇《凍死的愛》，昨（22）日釋出了全新預告，搞笑程度更上層樓。

*前一支預告：《凍死的愛》首支預告與雙人海報來啦！崔始源再度喜劇登場，搞笑對李多熙大搖屁股XD

《凍死的愛》講述一對20年異性好友，以戀愛真人秀（或稱戀愛綜藝、戀綜）製作人與出演者的身分相遇後，意外對彼此有了感覺的愛情故事。李多熙飾演狗血戀綜PD「具夏天」，崔始源飾演出演戀綜的整形外科醫師「朴在勳」。



新一支預告是以節目訪談的方式呈現，朴在勳首先稱與夏天是從高中就是朋友，具夏天則說朴在勳對自己來說是「忠實的社區朋友」。

忠實嗎？也許該說太誠實、講話直言不諱。具夏天自覺和曖昧對象即將走入交往階段，打算用性感風格攻勢時，朴在勳可是大大吐槽她啊！不過，朴在勳見到具夏天在凌晨一點帶男人回家時，疑似大吃飛醋！竟然故意玩嘻哈音樂弄得乒乒乓乓，想打擾具夏天和男伴。



接著是兩人形容對方形象，朴在勳透露具夏天身為綜藝製作人，但工作不怎麼順利，收視總是吊車尾；具夏天直言朴在勳平時看起來就像無業遊民，不過因為是醫師，在一般人眼裡斯文許多。



這對朋友的關係就在一檔節目開拍後出了變化，朴在勳受邀演出具夏天執導的戀綜《愛情王國》，一登場的紳士模樣就電到了具夏天！



許多網友都等不及李多熙與崔始源詮釋的愛情喜劇了呢！《凍死的愛》將在10月5日韓國時間晚間9點於ENA頻道首播。

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