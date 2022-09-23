朴叙俊、韩韶禧主演Netflix惊悚剧《京城生物》杀青在即，终於有两位演员的合照！

《金师傅》编剧＋《金牌救援》导演，并由高人气的朴叙俊、韩韶禧担任主演，没有不看的理由吧？

《京城生物》是一部生物惊悚片，背景设定在时代最为黑暗的1945年春天，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗，在生与死的边界展开激战，给观众带来激烈的宣泄感以及对人类尊严和本质的思考。



朴叙俊饰演「郑太尚」，是北村最出名的资产家、京城第一情报通，天生通晓处世之道，死命硬撑只为继续生存。运用与生俱来的反应速度和观察能力、独特的亲和力，成为控制整个北村的名人。比起正义更相信和重视眼前的现实，然而在遇到过著完全不同生活的尹彩玉后，开始正视一直努力回避、深埋内心的东西，思考改变自己，并「像个真正的人一样生活」。



韩韶禧饰演「尹彩玉」，是一位有名的「找人专家」，就连已经过世的人都能找到。从小和父亲一起往返於满洲和上海，深谙生存之道。即使在凄惨如噩梦般的现实里也拼尽全力生存，聪慧过人，擅长使用刀枪和各种机械。为了寻找10年前消失的母亲，来到京城并遇到郑太尚，调查连环失踪事件时发现恐怖的现实。

AAAAA the visual guysss!!!! Omg they look soooo good #박서준 pic.twitter.com/euTMtQpUwU — ellie (@elliexPSJ) September 21, 2022

该部作品自今年（2022年）1月开机，经过漫长的拍摄，距离杀青不远矣。有工作人员在网路上分享与朴叙俊、韩韶禧的合照，这也是两位演员自合作消息传出后，首次「同框」。《京城生物》预计明年播出，粉丝们可要再等等啦！

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