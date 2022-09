朴叙俊、韩韶禧主演Netflix惊悚剧《京城生物》杀青在即，终於有两位演员的合照！

《金师傅》编剧+《金牌救援》导演,并由高人气的朴叙俊、韩韶禧担任主演,没有不看的理由吧?

《京城生物》是一部生物惊悚片,背景设定在时代最为黑暗的1945年春天,两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗,在生与死的边界展开激战,给观众带来激烈的宣泄感以及对人类尊严和本质的思考。



朴叙俊饰演「郑太尚」,是北村最出名的资产家、京城第一情报通,天生通晓处世之道,死命硬撑只为继续生存。运用与生俱来的反应速度和观察能力、独特的亲和力,成为控制整个北村的名人。比起正义更相信和重视眼前的现实,然而在遇到过著完全不同生活的尹彩玉后,开始正视一直努力回避、深埋内心的东西,思考改变自己,并「像个真正的人一样生活」。



韩韶禧饰演「尹彩玉」,是一位有名的「找人专家」,就连已经过世的人都能找到。从小和父亲一起往返於满洲和上海,深谙生存之道。即使在凄惨如噩梦般的现实里也拼尽全力生存,聪慧过人,擅长使用刀枪和各种机械。为了寻找10年前消失的母亲,来到京城并遇到郑太尚,调查连环失踪事件时发现恐怖的现实。

