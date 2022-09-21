【撞衫不可怕系列】NCT泰容、BLACKPINK Jisoo、ATEEZ弘中三人穿上同款衣服：氛圍全都不一樣！

看到路人穿自己也有的衣服回家會馬上丟掉XD

在出席場合時最怕和人不約而同穿上同款衣服，深怕一比較更容易顯現缺點，撞衫也變成演藝圈中一大尷尬事。不過最近發現偶像穿上同款衣服時，表現出的氛圍卻都不同，各有各的韻味～

ATEEZ成員弘中在《Show! 音樂中心》表演回歸舞台《Guerrilla》時，穿上這件灰色多層上衣搭配亮面寬短褲，周圍配上和上身同樣的布料，整體看來很有氣勢，配上黑色靴子展現龐克感，跟歌曲《Guerrilla》的氛圍超搭！



NCT 127隊長泰容在NCT 127巡迴演唱會《NEO CITY - THE LINK》時，穿了同款衣現身在菲律賓機場，配上丹寧牛仔破長褲、鴨舌帽及淺藍運動鞋，休閒中又不失街頭痞帥韻味，很有時下流行的Y2K感。



BLACKPINK的成員Jisoo在新歌《Shut Down》的MV預告中，穿上同件上衣，不過有稍加改造，上衣變為短版、下身為裙子，變成兩件式穿搭，中間露出一截小蠻腰，整體感覺和兩位男偶像更加不同，把原本痞帥的上衣穿出甜辣女孩的風格。感覺把這樣式拿出來賣會很搶手呀～



isn’t that the same givenchy top taeyong wore to the airport for manila concert ?? pic.twitter.com/nY1x7JgleW — ♡ (@jnkyongs) September 9, 2022

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