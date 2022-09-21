《精神教練諸葛吉》李瑜美隊友魯雅凜是真實短道滑冰國家代表！自身經歷成劇情自曝「看到劇本直接暴哭」

上週開播的tvN月火電視劇《精神教練諸葛吉》，除了敘述主角鄭宇曾擔任跆拳道選手所受到的不當待遇，飲恨退出運動界，而他轉念成為大眾的精神教練，分享正面能量，而他想要協助的則是在短道滑冰曾奪金牌，卻在一些事件後再也無法重拾正常表現的選手李瑜美。

《精神教練諸葛吉》劇情揭開了許多不為人知的體育界秘辛，包含學長肆無忌憚毒打後輩、教練權力大到左右選手名次、投訴無門被吃案等，運動早已不單純只是運動。而劇中啟用了一個新面孔，她是真實短道滑冰國家代表隊出身的魯雅凜，在劇中飾演一位適合快速起跑，完成短距離滑冰的國家代表選手老么毛雅凜。



魯雅凜首度挑戰演戲，她表示作家是因為想深入了解短道滑冰這個項目而與她進行專訪，訪談時提出了歡迎魯雅凜也參與本劇演出，她也相當認真的準備。她也以身為選手的經驗談，為提升真實性，不吝與導演分享自身經歷。她分享短道滑冰中溜冰的場面需要看起來更真實、更帥氣，而教練群與選手之間的情緒糾葛或比賽的場面，也應該盡可能表現出自然的反應，所以她分享了許多真實故事。希望讓現役的選手們以及觀眾們都能感覺更貼近現實。



魯雅凜也大方透露，實際在滑冰這部分是不存在精神教練的，平時選手們除了聽教練的話，身體不舒服也只能向教練反應，其實並沒有能夠接受心理諮詢的地方。所以魯雅凜看了這部作品，覺得劇中女主角選手車佳乙能夠遇見精神教練諸葛吉，是非常幸運也令人羨慕的事。魯雅凜也表示，如果選手村真的有精神教練這樣的人物存在就太好了。



劇中李瑜美在比賽期間大腿遭冰刀劃傷而縫了好多針，在傷口未癒合的狀態下卻硬撐進行後續的比賽，沒想到這也是魯雅凜的真實經歷。她表示在那之後自己長時間對於選拔賽有所恐懼，總覺得為什麼別的選手都這麼棒？之後她開始練習放下，只集中於自己的表現，看著那些比她年紀小又更出色的選手，調適自己的心情以及家人的溫情喊話，才讓她戰勝所謂的「伊普斯（Yips）症」。魯雅凜也自曝看完劇本後感同身受大哭了一場，這些不為人知的苦，希望透過電視劇《精神教練諸葛吉》治癒大家。



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