【撞衫不可怕系列】NCT泰容、BLACKPINK Jisoo、ATEEZ弘中三人穿上同款衣服：氛围全都不一样！

看到路人穿自己也有的衣服回家会马上丢掉XD

在出席场合时最怕和人不约而同穿上同款衣服，深怕一比较更容易显现缺点，撞衫也变成演艺圈中一大尴尬事。不过最近发现偶像穿上同款衣服时，表现出的氛围却都不同，各有各的韵味～

ATEEZ成员弘中在《Show! 音乐中心》表演回归舞台《Guerrilla》时，穿上这件灰色多层上衣搭配亮面宽短裤，周围配上和上身同样的布料，整体看来很有气势，配上黑色靴子展现庞克感，跟歌曲《Guerrilla》的氛围超搭！



NCT 127队长泰容在NCT 127巡回演唱会《NEO CITY - THE LINK》时，穿了同款衣现身在菲律宾机场，配上丹宁牛仔破长裤、鸭舌帽及浅蓝运动鞋，休闲中又不失街头痞帅韵味，很有时下流行的Y2K感。



BLACKPINK的成员Jisoo在新歌《Shut Down》的MV预告中，穿上同件上衣，不过有稍加改造，上衣变为短版、下身为裙子，变成两件式穿搭，中间露出一截小蛮腰，整体感觉和两位男偶像更加不同，把原本痞帅的上衣穿出甜辣女孩的风格。感觉把这样式拿出来卖会很抢手呀～



isn’t that the same givenchy top taeyong wore to the airport for manila concert ?? pic.twitter.com/nY1x7JgleW — ♡ (@jnkyongs) September 9, 2022

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