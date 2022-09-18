這是什麼高科技眼鏡XD！TWICE戴上之後驚得連發「哇」，這也太夢幻了吧

只要戴上這款眼鏡，滿眼都是愛你的心心！

前不久，TWICE攜帶第11張迷你專輯《BETWEEN 1&2》回歸，擺脫以往青春甜美風，大膽嘗試性感路線，全新主打曲《Talk That Talk》反響也十分火爆。 近期活動頻繁的TWICE剛剛在前幾日舉辦了簽名會，和粉絲們近距離互動。 粉絲見面會上，成員們遇到了新鮮的小玩意，志效、娜璉、彩瑛和MOMO戴上之後都驚得連連發出「哇」的聲音，不停抬頭轉換角度看上空，一臉不可置信的表情，像極了充滿好奇心的學生。



Jihyo, Nayeon, Chaeyoung and Momo looked like a bunch of kids. They’re so adorable pic.twitter.com/r5fPNp9Mbj<;/a> — Chien MYooiTozaki (@Chienmyoi) September 9, 2022

眼鏡看上去普普通通，只是做成了愛心的形狀，沒想到戴上去之後卻別有一番洞天，看到的燈光都會影射出愛心的模樣，如此夢幻的場景也難怪彩瑛幾人會喜歡呢，哪個女生會不喜歡這種浪漫的小東西呢？



另外，TWICE將於10月1日及2日在日本東京的國立代代木競技場舉行「TWICE JAPAN FAN MEETING 2022 「ONCE DAY」」粉絲會，並於10月8日、9日及10日連續三天在大阪城Hall與粉絲見面。

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