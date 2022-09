這是什麼高科技眼鏡XD！TWICE戴上之後驚得連發「哇」，這也太夢幻了吧

只要戴上這款眼鏡,滿眼都是愛你的心心!

前不久,TWICE攜帶第11張迷你專輯《BETWEEN 1&2》回歸,擺脫以往青春甜美風,大膽嘗試性感路線,全新主打曲《Talk That Talk》反響也十分火爆。 近期活動頻繁的TWICE剛剛在前幾日舉辦了簽名會,和粉絲們近距離互動。 粉絲見面會上,成員們遇到了新鮮的小玩意,志效、娜璉、彩瑛和MOMO戴上之後都驚得連連發出「哇」的聲音,不停抬頭轉換角度看上空,一臉不可置信的表情,像極了充滿好奇心的學生。



Jihyo, Nayeon, Chaeyoung and Momo looked like a bunch of kids. They’re so adorable pic.twitter.com/r5fPNp9Mbj<;/a>