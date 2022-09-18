这是什么高科技眼镜XD！TWICE戴上之后惊得连发「哇」，这也太梦幻了吧

只要戴上这款眼镜，满眼都是爱你的心心！

前不久，TWICE携带第11张迷你专辑《BETWEEN 1&2》回归，摆脱以往青春甜美风，大胆尝试性感路线，全新主打曲《Talk That Talk》反响也十分火爆。 近期活动频繁的TWICE刚刚在前几日举办了签名会，和粉丝们近距离互动。 粉丝见面会上，成员们遇到了新鲜的小玩意，志效、娜琏、彩瑛和MOMO戴上之后都惊得连连发出「哇」的声音，不停抬头转换角度看上空，一脸不可置信的表情，像极了充满好奇心的学生。



Jihyo, Nayeon, Chaeyoung and Momo looked like a bunch of kids. They’re so adorable pic.twitter.com/r5fPNp9Mbj<;/a> — Chien MYooiTozaki (@Chienmyoi) September 9, 2022

眼镜看上去普普通通，只是做成了爱心的形状，没想到戴上去之后却别有一番洞天，看到的灯光都会影射出爱心的模样，如此梦幻的场景也难怪彩瑛几人会喜欢呢，哪个女生会不喜欢这种浪漫的小东西呢？



另外，TWICE将於10月1日及2日在日本东京的国立代代木竞技场举行「TWICE JAPAN FAN MEETING 2022 「ONCE DAY」」粉丝会，并於10月8日、9日及10日连续三天在大阪城Hall与粉丝见面。

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