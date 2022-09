这是什么高科技眼镜XD！TWICE戴上之后惊得连发「哇」，这也太梦幻了吧

只要戴上这款眼镜,满眼都是爱你的心心!

前不久,TWICE携带第11张迷你专辑《BETWEEN 1&2》回归,摆脱以往青春甜美风,大胆尝试性感路线,全新主打曲《Talk That Talk》反响也十分火爆。 近期活动频繁的TWICE刚刚在前几日举办了签名会,和粉丝们近距离互动。 粉丝见面会上,成员们遇到了新鲜的小玩意,志效、娜琏、彩瑛和MOMO戴上之后都惊得连连发出「哇」的声音,不停抬头转换角度看上空,一脸不可置信的表情,像极了充满好奇心的学生。



Jihyo, Nayeon, Chaeyoung and Momo looked like a bunch of kids. They’re so adorable pic.twitter.com/r5fPNp9Mbj<;/a>