TWICE又有一位成員戀愛啦！彩瑛被爆與歌手 Zion.T 已交往6個月，雙方承認戀情！

今日（5）凌晨，韓媒 SWAY 報導稱 TWICE 彩瑛和 Zion.T 已經交往了6個月。

據報導，兩人通過熟人介紹而相識，並發展爲戀人關係。據悉，彩瑛喜歡又瘦又有藝人面貌的男性，她被 Zion.T 自由奔放又像音樂家面貌深深吸引，他們經常在漢南洞和延禧洞約會。上月底，TWICE 志效也被曝與《體能之巔》尹誠彬戀愛中，消息一公開再次吸引大家的視線。

今日上午，彩瑛的經紀公司JYP娛樂表示：「兩人帶有好感交往中，我們互相支持著對方。」而 Zion.T 的經紀公司 The Black Label 也表示：「兩人帶有好感交往。」表達同樣的立場。



另外，彩瑛在2015年以女團 TWICE 出道。TWICE 發行過〈Like OOH-AHH〉、〈Cheer Up〉、〈TT〉、〈What Is Love〉等熱門歌曲。最近正在全世界27個地區進行世界巡演，將於7月13日14日在日本大阪長居陸上競技場、7月27日28日在神奈川日產體育場舉行演出。



Zion.T 在2011年以單曲〈Click Me〉出道後，以獨特的音色受到聽眾們的喜愛。熱門歌曲有〈Two Melodies〉、〈楊花大橋〉、〈Eat〉、〈Just〉、〈No Make Up〉、〈Hello Tutorial〉等， 去年12月發行第三張正規專輯《Zip》。



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