【韓網熱帖】明星戀愛新聞一年只爆一兩次才有趣

某位韓國X用戶：「明星戀愛新聞也要一年只爆一兩次才有趣，這個月已經爆出15172828個，真讓人疲倦，只覺得『知道了，祝幸福，好好過吧』」「國家糟糕到什麼程度，才搞得戀愛新聞跟月刊尹鍾信似的。 」

原PO表示非常同意：「你的戀愛也就你覺得有趣ᅲ 自己看著辦，好好交往吧。」

韓國網友評論：

1. 還是哈哈有先見之明，就應該所有談戀愛的明星一起曝光

2. 最近不是「月刊尹鍾信」，已經是「週刊偶像」了吧

3. 爆的多了大家也就麻木了，也許對藝人來說是好事

4. 從戀愛新聞派生出來的事件比較令人疲倦，因為什麼、不因為什麼等等，看到標題就累了

5. 戀愛和分手都沒興趣知道

6. 正在談戀愛的明星不如趁這段時間公開，因為大家都習以為常了kkk

7. 我現在看戀愛新聞的眼神就跟凍明太魚一樣：「又來？」

8. 只看標題不點開

9. 剛經歷了一場超級難看的戀愛鬧劇，現在看別的都感覺還好

10. 每次政治圈出事就用明星戀愛轉移視線，這次究竟有多少事需要掩蓋啊

11. 說真的，最近爆戀愛的明星太多，我都記不住了kkk超過腦容量

12. 如果不是我本命就連1公克的關心都沒有，那些認真生氣留言的人體力真好啊，羨慕

13. 我只好奇車銀優姜棟元之類的超級帥哥跟誰談戀愛，別人的看過就過去了...

14. 可能是想通過密集爆料讓大家習慣偶像談戀愛，作為Kpop粉絲，不知道這是好事還是壞事...

出處：https：//theqoo.net/hot/3169841934

*最近一個月內曝光的明星戀情：



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