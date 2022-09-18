擁有如叢林般驚人髮量的Red Velvet瑟琪再引起討論！網友：想起瘋狂甩髮的秀英跟金泰梨XD

那些髮量驚人的女明星，看來頭皮很健康呀XD

之前Red Velvet成員瑟琪濃厚的髮量就曾引起大家的注意，有好好做造型的話還很正常，但只要放下來或是當天沒有梳化，處在放鬆狀態的話，真的會讓人嚇一跳，還被誤以為有特別燙澎，但其實是自然捲及茂盛密髮的加乘效果啦！網友甚至說想起了海格、很像戴兩頂假髮的程度XD評論很壞又好精準，瑟琪散髮確實讓人感到十分衝擊。



金泰梨的髮量也是演藝圈中出了名的多，曾說過頭髮太多很難整理的她，一席話讓網友全跳出來討論，有人說自己頭髮跟他一樣多，但卻每天爆炸亂糟糟，而金泰梨每次出現卻像迪士尼公主一樣，氣質優雅美好超羨慕。大家還開始認真討論，老了之後覺得髮量多是件好事呢XD金泰梨連隨手整理的樣子都好仙～



金泰梨秀髮飛揚的程度，這是洗髮精廣告吧？



有人還提到少女時代的成員秀英，之前節目上被成員抱怨在舞台一直甩髮、瘋狂襲擊成員的臉，就這樣創造獨自美麗、被甩到的人卻可憐值滿點的畫面XD大家瘋狂跳出來示範的場面超失控，果然少女時代的綜藝感就是無敵！看到秀英甩髮的力道，臉也不自覺刺痛了一下，突然同情起其他成員了。



俞利：我也會亮麗甩髮呀！！

瑟琪除了嚇人的髮量，新出的Solo消息也引起廣大迴響，盛大的場景像是電影預告般澎湃，強烈風格讓人超期待成果。果然熊處處都是話題焦點呢～大家期待嗎？



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