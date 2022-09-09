出道前我以為的女團：少女時代VS出道後我所在的女團：不良少女風！ITZY彩領軟萌外貌下的爆笑綜藝感XD

我心裡所想的女團VS我所在的女團，就是理想和現實的差距！

女團ITZY前不久攜迷你5輯《CHECKMATE》回歸，主打曲《SNEAKERS》反響不錯，尤其是主舞彩領憑藉全新的妝容和實力火爆了一把，人氣逆襲，讓更多的歌迷認識到了她。 自信大提升的彩領也在近期參加了不少綜藝節目，大展幽默口才。 日前她做客了MBC《Radio Star》，稱：「從小的夢想就是女團，我心目中的女團形象就是少女時代前輩那種，可是我們ITZY因為風格原因經常要擺出一些搞怪的表情，我其實特別不擅長，到現在為止都在自我爭鬥，非常努力地在迎合'不良少女'風格」。





因為ITZT的團隊風格，彩領也經常被誤會，其中一條就是被誤認為運動神經發達，而事實則是之前參加《偶像運動大會》基本在預賽時就會被淘汰，她本人是個「體力渣」。 彩領爆料每次演出完之後，所有成員都體力嚴重下降，回到後台根本沒力氣說話，即使面對面也用KAKAO TALK交流。 聊天時，彩領還用手比劃，配上豐富的面部表情，逗得全場哈哈大笑。



彩領的超強綜藝感在不久之前的Rapper李泳知的《雖然沒準備什麼菜》里也發揮過，相關節目榮登播放量節目第一，全程搞笑。 她自爆有過暴飲暴食的經歷，一次吃了3盒Pringles薯片，氣得李泳知跪在地上表示：「我希望自己一次只吃3盒，我覺得有點傷心，李彩領所說的'真的吃很多'竟然是我一餐的食量。 」完全無法和彩領產生共鳴。



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