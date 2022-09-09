都去看！《Biong Biong地球娛樂室》「全瘋組」讓羅PD都招架不住XD！老么安兪真怎麼這麼有梗

羅䁐錫PD的新綜藝《Biong Biong地球娛樂室》「忙內」安兪真成為最新搞笑女。

熟悉韓綜的老粉們都知道羅PD是韓綜裡的最強王者，全新的《Biong Biong地球娛樂室》被稱為女版《新西遊記》，邀請了笑星李恩智、OH MY GIRL MIMI、 Rapper李泳知和IVE安兪真，尤其是作為老么的安兪真完全出乎了大眾對於女團成員的刻板印象，反轉魅力拉滿！



安兪真是人氣女團IVE里人氣成員之一，面容姣好，業務能力強，初看上去，就是那種非常敬業的標準愛豆形象，營業技能滿分，大大滿足了迷弟迷妹們對於愛豆是「喝露水長大的仙女」的幻想，然而一期又一期的《Biong Biong地球娛樂室》完全敲碎了大眾的「愛豆濾鏡」，萬萬沒想到老幺竟然是最有梗的那一個。 做遊戲時，羅PD要求成員們以「OO型」為結尾組詞，其他人說出「臉型」之類的正常詞彙，偏偏安宥真給出的答案是「鎬童兄」（韓語中「兄」和「型」同音）、「壽根兄」，聽得羅PD滿臉問號，哈哈哈哈！嗯，怎麼不算正確答案呢？ 不得不說安宥真思維敏捷，腦洞真的大！諸如此類的爆笑瞬間太多了。



레전드 호동이형ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ안유진 질러놓고 앞머리만 휘날리면서 눈치보는거 졸라웃겨진짜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ그러다가 급발진하더니 미미는 옆에서 접시나눠주고잇고 ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/pzmLFuBhJA — 초무 (@9_1_5_6_7) June 24, 2022

可以說安兪真是這檔節目的「神來之筆」，安兪真可是羅PD和李友靜作家親自挑選的成員，因為有了非常適合綜藝的有趣姐姐們，此時就需要一名純真且懂得接梗的聰明忙內，兩位原以為安兪真就是這樣的忙內，沒想到「打開蓋子」之後才發現她完全出人意料，不僅能夠順利接住姐姐們的各種梗，甚至自己還能製造笑料，是節目組意外的收穫。

最後還是要感慨一下老羅挑人的眼光，李恩智、MIMI、李泳知和安兪真，每次都是要求一分卻做到十分的投入，四人「全瘋組」也是很罕見，難怪《Biong Biong地球娛樂室》又名「羅PD受難記」。

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