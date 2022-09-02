[推薦]電影《界限》為失蹤兒童發聲！李貞賢從弱雞女警為救兒子單槍匹馬揪出綁匪！

[無雷]電影《界限》描述女童雅珍遭綁架，母親因太過驚恐而休克，不得已又想搶時間的警方只好派出旗下女警冒充雅珍媽媽來與歹徒交涉，想不到立即被識破，甚至連女警的兒子一起也被綁架！女警從第三者變成當事人，著急又憤怒的心情不言可喻，誓言揪出幕後黑手並取其性命。

李貞賢所飾演的角色雖然是女警，但平時還斜槓直銷副業，只為了多賺點錢給孩子，也並不是身手了得的重案組警察，充其量只是一位平凡女警，工作上也算是對長官的要求逆來順受。就當她接到綁匪電話時才驚覺自己的孩子也陷入危險，頓時一陣慌亂，綁匪更要求不可告訴警察同仁們，她還必須裝作心情平靜，不動聲色，內心相當煎熬。



在必須獨自尋找遭綁票兒子的情況下，李貞賢發揮女警累積的經歷，除了立即變裝以外更冷靜思考歹徒的行為模式，面對狡猾的歹徒，她其實沒有太多想法，完全展現媽媽的直覺行動，就是往前撲上去。與其說李貞賢在本片中需要進行許多動作戲碼的拍攝，感覺她挨打的畫面更多，展現出在生活中平凡的母親，危急時刻力氣卻比牛還大。



而飾演惡人的文晶熙，則是有在外型上刻意將臉部線條表情略為調整成凶狠的樣子，平時是校園內的保健室護士，竟利用職務之便而綁票兒童獲取暴利，表裡不一的樣子令人髮指。更懂得利用母親們最怕聽見孩子的哭喊求助的心情，一次次得手高額酬金。片尾也出現了許多失蹤兒童的照片，希望能藉此喚醒社會對於失蹤孩童的重視，韓國兒童權利保障院也因此邀請李貞賢擔任「失蹤兒童預防宣傳大使」。



《界限》故事節奏明快，被譽為韓國女版的《即刻救援》，父母救子女的心情煎熬是相同的，但李貞賢並不像連恩尼遜是位很有策略並且善於打鬥的人，靠的只有對兒子的擔心而不顧一切往前衝的決心。《界限》9月2日正式在台上映，不要測試媽媽的底線。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞