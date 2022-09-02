【分集劇情】「兒子」身世竟與僑萊如出一轍，妍珠的「約會行程」全部健康又有意義（ep.8）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第8集種一直埋伏筆的女二正式登場，但僑萊並不感到開心。

*以下內容包含《說出你的願望》第8集關鍵劇情！



愛犬「兒子」的願望

兒子原本被一對情侶主播收養，但並未獲得重視和關愛，和成長在家庭悲劇的僑萊一樣孤單。僑萊以為兒子的臨終願望是報復遺棄它的前主人，跑去大鬧了一場。妍珠認為兒子的願望肯定不是這個，帶僑萊去泰植準備已久的地方：露天大屏幕上播放著在草地上奔跑的畫面，兒子被僑萊抱在懷中，生命的最後一刻仿佛又和主人一起自由自在地奔跑。



獨特的約會行程

僑萊其實沒忘記半夢半醒間的告白，還向妍珠提議約會。妍珠開心要求由她訂約會行程，結果不是做志願活動就是去攀岩館，特地穿上一身西裝的僑萊叫苦不迭。最後終於去到咖啡廳還不巧地碰上提早打烊，不過兩人在安靜的花園中漫步、心意更加靠近，第一次真正吻了彼此。還調皮地互相確認：這一次沒有人在後邊推哦~XD



俊京的糾纏

俊京對僑萊有特別的執念。她嘴上說把僑萊視為家人，自己不如意時就想拉上僑萊一起赴死，又不允許僑萊離開她獨自幸福。俊京始終未能得到僑萊的愛，看到僑萊和妍珠在一起更加怒火中燒，直接以女友身份找來醫院。僑萊早就想逃離俊京，再次相見瞬間慌了神。



下集預告裡，僑萊拜託俊京離開他、甚至不惜下跪，俊京卻反問：「我愛你難道是精神病嗎？」楊醫生繼續追求妍珠，而僑萊似乎不知該如何與妍珠繼續，難過地說：「我們到此為止吧。」《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。



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