[推荐]电影《界限》为失踪儿童发声！李贞贤从弱鸡女警为救儿子单枪匹马揪出绑匪！

[无雷]电影《界限》描述女童雅珍遭绑架，母亲因太过惊恐而休克，不得已又想抢时间的警方只好派出旗下女警冒充雅珍妈妈来与歹徒交涉，想不到立即被识破，甚至连女警的儿子一起也被绑架！女警从第三者变成当事人，著急又愤怒的心情不言可喻，誓言揪出幕后黑手并取其性命。

李贞贤所饰演的角色虽然是女警，但平时还斜杠直销副业，只为了多赚点钱给孩子，也并不是身手了得的重案组警察，充其量只是一位平凡女警，工作上也算是对长官的要求逆来顺受。就当她接到绑匪电话时才惊觉自己的孩子也陷入危险，顿时一阵慌乱，绑匪更要求不可告诉警察同仁们，她还必须装作心情平静，不动声色，内心相当煎熬。



在必须独自寻找遭绑票儿子的情况下，李贞贤发挥女警累积的经历，除了立即变装以外更冷静思考歹徒的行为模式，面对狡猾的歹徒，她其实没有太多想法，完全展现妈妈的直觉行动，就是往前扑上去。与其说李贞贤在本片中需要进行许多动作戏码的拍摄，感觉她挨打的画面更多，展现出在生活中平凡的母亲，危急时刻力气却比牛还大。



而饰演恶人的文晶熙，则是有在外型上刻意将脸部线条表情略为调整成凶狠的样子，平时是校园内的保健室护士，竟利用职务之便而绑票儿童获取暴利，表里不一的样子令人发指。更懂得利用母亲们最怕听见孩子的哭喊求助的心情，一次次得手高额酬金。片尾也出现了许多失踪儿童的照片，希望能藉此唤醒社会对於失踪孩童的重视，韩国儿童权利保障院也因此邀请李贞贤担任「失踪儿童预防宣传大使」。



《界限》故事节奏明快，被誉为韩国女版的《即刻救援》，父母救子女的心情煎熬是相同的，但李贞贤并不像连恩尼逊是位很有策略并且善於打斗的人，靠的只有对儿子的担心而不顾一切往前冲的决心。《界限》9月2日正式在台上映，不要测试妈妈的底线。



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