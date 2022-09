TWICE Sana超自然的撩到Wendy想哭：「我就是完全私心，單純想見姐姐！」、「一起吃飯吧」甜到心坎裡

我也不小心被 Sana 給撩到了~。(害羞) 下次兩人吃飯一定要合照啊 !!!

人氣女團 TWICE 近期以新歌〈Talk that Talk〉回歸,成員上 Wendy(Red Velvet)的電台節目《Wendy的Young Street》宣傳,開場不到一分鐘 Sana 就向 Wendy 熱情告白,讓她開心到想哭~引發網友熱烈討論。

Sana:我們這次回歸開會時,就有討論想上什麼節目,然後我就舉手說「我想去Wendy姐姐那裡宣傳!!

Wendy: 等一下,直播中我可以哭嗎?整個被感動了,這是真的嗎?

Sana:完全就是我的私心,跟活動無關,我就是單純想見姐姐(歐逆)一面才來的。所以我真的很開心,從剛進來開始就一直在笑。

sana: when we’re abt to hav our comeback we had a meeting on where we’d like to go, i raised my hand and said i wanted to go to wendy unnie’s radio! totally, i’m here not bcos of promotions but bcos i miss/want to see unnie its fun happy atmosphere! pic.twitter.com/KAWgC2jYGv

Wendy:有什麼話想說的嗎?

Sana:對成員沒有,對公司也沒有,姐姐好漂亮喔~(全場狂笑)

Wendy:剛才廣告的時候我就說過了,Sana看著我的時候,那個眼神…真的是太討人喜愛(可愛),我都覺得有點心動了,請妳小心一點!

(anything to say to each other or the company)

S: not to each other or to the company, unnie you are so pretty~

W: during ads, sana’s looking at me with such a lovely adorable gaze. my heart is fluttering (simkong). please be careful.



so sweet and cutepic.twitter.com/EsVG0cwtmn