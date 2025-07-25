入社YG長達20年的TWICE隊長志效：「出道10年TWICE令我驕傲，也充滿感謝」

人氣女團 TWICE 成員志效為Singles拍攝了一系列的最新寫真，而她對於團隊的愛與信任也在訪談中表露無遺。

公開的寫真中，志效以粉色熱褲搭配黑色上衣展現出高冷魅力，同時也詮釋了率性全黑的造型，展現出多樣風格與獨特魅力。



在隨後的訪談中，談及這次為專輯《THIS IS FOR》的宣傳活動所公開的個人曲〈ATM〉時，志效表示：「這是我平常就很想挑戰的潮流感歌曲，旋律搭配上歌聲時感覺非常契合。」

▼個人曲〈ATM〉：



▼同名主打歌〈THIS IS FOR〉公開11天時，已累積2400萬觀看次數：



當被問及首次聆聽成員們的個人曲時的感想，她笑說：「原來大家都想做這類曲風啊，感覺新鮮又有趣。」

眾所皆知對錄音過程特別投入的志效也透露，她在這次專輯中花了很多時間錄製歌曲。她說：「我最用心的一首是〈MARS〉。這首歌的高音段很多，加上那時感冒了，特別困難。我甚至在錄其他歌時，還一直說『我要再試一次』，不斷挑戰。」



她點名〈RIGHT HAND GIRL〉會是粉絲最喜歡的歌曲，並表示：「這首歌一定要在演唱會現場聽，才能感受到它真正的魅力。與 TWICE 以往風格不同，相信會有很好的反應。」



最後，志效用「感謝」來形容自己10年的練習生生活與作為 TWICE 成員度過的10年時光。她說：「能以 TWICE 的身分活動，我一直都感到驕傲與感謝。今後也希望能在團體與個人活動之間持續站上舞台。如果能持續與粉絲交流、保持現在的關係就好了。雖然說得容易做起來難，但我會更加努力的。」



▼志效入社 YG 20 週年派對，邀請眾多演藝圈朋友一同慶祝～笑點滿滿！



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