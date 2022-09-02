你一定看過他的表情包！「金館長」本尊崔成國戀愛啦，以結婚為前提已穩定交往一年

今年52歲的男演員崔成國被曝正在熱戀中。

提起崔成國，可能很多人不知道他是誰，但你一定用過或看過「金館長」表情包，一個靠表情包稱霸亞洲「包」（表情包）圈的男人。 姚明、崔成國、花澤香菜都因為誇張的表情而被內地網友們戲稱為「表情包三巨頭」，這件事情還被MBC《RADIO STAR》報導過。 而「金館長」的標誌性表情就是他的笑容——眉毛往下耷拉，嘴角誇張的張開，露出白花花的大白牙，開心中又帶著耐人尋味的無奈。 後來還衍生出一系列以「金館長」五官為主的表情包，備受網友們喜愛。



韓媒YTN Star獨家報導稱，崔成國與美貌年下圈外女友以結婚為前提戀愛，365天里360天都在見面，已經穩定交往了一年。 崔成國友人表示：「（女方）是一個外型清純的美麗女人，兩人是一見鍾情」，據悉，女方住在在釜山，崔成國經常往返於首爾和釜山，雖然是異地戀，但長距離絲毫沒有影響到兩人的感情。

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