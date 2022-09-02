中殿娘娘金惠秀霸氣回歸小螢幕《雨傘》10月即將首播！雨中為世子撐傘唯美海報劇照公開

實力派演員金惠秀時隔20年再度演出歷史電視劇，將在10月透過tvN週末劇《雨傘》回歸小螢幕，她將成為中殿娘娘，不顧自己淋濕為世子撐傘的樣子滿滿母愛。
即將於10月首播的tvN新歷史劇《雨傘》，以雨傘的古稱為劇名，母親為了孩子可以拋棄自己的品味氣質，為了這些闖禍精王子們，將展開一段王室教育戰爭。由金惠秀飾演中殿娘娘林華玲一角，令大家期待她繼《少年法庭》後又一精彩作品。從特寫海報看得出金惠秀的霸氣眼神，劇本閱讀的片段中也有她發怒的橋段，劇情內容令人好奇。
而在另一版本的海報中，金惠秀則在雨中為年幼的世子撐著傘，不顧自己的身體已經淋濕，展現出滿滿母愛。而這暴雨以及深深的宮闕也代表著這對母子即將面對的苦難與逆境，也暗示著海報裡淋著雨的中殿娘娘，無論如何都會犧牲自己來守護自己的孩子。兩張截然不同的風格海報令人期待金惠秀所演出的中殿，對兒寵溺對外剛強的性格表現。
《雨傘》將呈現宮中特別的教育以及這些媽媽們的爭鬥，除了金惠秀飾演中殿娘娘，更有飾演大妃娘娘的金海淑，以及飾演王的崔元英等演技派演員們共同合作，擁有霸氣領袖風範的中殿，卻必須守護愛闖禍的孩子們，金惠秀也對自己所飾演的華玲一角表示，是一位擁有強大的愛的人物，為了守護子女可以風雨無阻，在那樣的時代她比任何人都清醒又直觀，行動果決，時而幽默風趣。也相當有自信大家會喜歡這部作品《雨傘》。
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告