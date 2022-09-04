唏噓！高中時幫警方抓偷拍犯獲表彰，長大卻墮落走上犯罪，曾夢想當警察

從獲表彰的正直少年，到嫌疑犯，英雄少年的轉變令人唏噓。

據韓媒報導稱，春川地方法院原州分院於日前對涉嫌違反《兒童青少年性保護相關法律（仲介營業行為等）》而被起訴的A某（21歲）進行了最終裁判。 嫌疑人A某涉嫌2020年4月-7月在京畿龍仁地區與熟人合謀、組織4名10代少女賣淫15次，據悉這群人一直以1名少女配備4人的方式進行賣淫活動，A某從中獲利不小，韓國檢方要求法庭判處A某有期徒刑7年。 A某承認所有公訴事實，但提到了過去曾受到警方表彰的事情，所以呼籲從寬處理。



A某的辯護律師稱：「A某一直幫助社會弱者，曾經是一名正義的青少年，高中時期還幫助警方抓住了偷拍嫌疑犯而受到表彰。 」2017年11月，A某當時在江原道原州觀看演出時，和朋友們一起追蹤並抓獲了非法偷拍的嫌疑人，他也因此事受到了警方的表彰。 A某辯護律師還表示：「A某的夢想是成為一名警察，但因家庭條件太差，後受到友人金錢誘惑而走錯路，但他也為此深刻反省，並主動自首。」 A某的父親認為兒子犯下錯誤全因缺失父母的關愛，責任全在父母。

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