唏嘘！高中时帮警方抓偷拍犯获表彰，长大却堕落走上犯罪，曾梦想当警察

从获表彰的正直少年，到嫌疑犯，英雄少年的转变令人唏嘘。

据韩媒报导称，春川地方法院原州分院於日前对涉嫌违反《儿童青少年性保护相关法律（仲介营业行为等）》而被起诉的A某（21岁）进行了最终裁判。 嫌疑人A某涉嫌2020年4月-7月在京畿龙仁地区与熟人合谋、组织4名10代少女卖淫15次，据悉这群人一直以1名少女配备4人的方式进行卖淫活动，A某从中获利不小，韩国检方要求法庭判处A某有期徒刑7年。 A某承认所有公诉事实，但提到了过去曾受到警方表彰的事情，所以呼吁从宽处理。



A某的辩护律师称：「A某一直帮助社会弱者，曾经是一名正义的青少年，高中时期还帮助警方抓住了偷拍嫌疑犯而受到表彰。 」2017年11月，A某当时在江原道原州观看演出时，和朋友们一起追踪并抓获了非法偷拍的嫌疑人，他也因此事受到了警方的表彰。 A某辩护律师还表示：「A某的梦想是成为一名警察，但因家庭条件太差，后受到友人金钱诱惑而走错路，但他也为此深刻反省，并主动自首。」 A某的父亲认为儿子犯下错误全因缺失父母的关爱，责任全在父母。

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