先藝首談離開Wonder Girls真正原因！接連痛失至親、對人生產生懷疑，最終決定退團竟是大眾輿論所迫

2日播出的《吳恩英的金子商談秀》請來Wonder Girls初代隊長先藝做客，首次聊到當年暫停活動前的心境變化，以及令她宣佈退團的決定性因素。

先藝作為獨生女從小就習慣不向他人尋求幫助，擔任隊長後也默認自己有義務為所有成員負責，就連上臺前檢查麥克風等設備的工作也獨自包攬。 對於結婚後在異國他鄉養育3個小孩的辛苦，亦輕描淡寫地表示「OK、還好」。

吳恩英博士認為先藝難以自然地表達感情和想法、傾向於否認「我很辛苦」的念頭，分享了這種人的四大特點，先藝表示自己全部符合。 尤其對其中一條「習慣自己解決問題、因主張太強而被誤會獨斷」，先藝表示在離開Wonder Girls時亦是如此。



先藝2012年11月宣佈隔年結婚、專註與家庭生活，2015年7月宣佈退出組合。 當時大眾視線並不友善，認為是先藝拋棄了Wonder Girls; 鄭亨敦還提到先藝非常受喜愛，可說是圍繞先藝挑選的其他成員。 先藝：「所以從一開始就很有負擔。 其實我的心裡有很多問號。」

首先，先藝認為偶像歌手會給青少年帶去很大影響，所以不僅採訪時字斟句酌，對於新歌歌詞也要逐句確認不會產生不好的影響。



其次，在Wonder Girls事業如日中天之際，先藝先後經歷了父親和祖父去世，令她覺得「人生到頭來不過一捧灰燼」、重新思考生活的目的究竟是什麼，逐漸感到難以言喻的空無和不安：「雖然獲得了想要的東西，但這幸福真的是我渴望的全部嗎？更多的名譽和財富 似乎並不會令我感到滿足。」



伴隨著這樣的不確定感，先藝演出時無法像以往一樣享受舞台，覺得這樣下去只會拖累其他成員。 吳恩英表示作為精神科醫生可以理解先藝，但大眾可能覺得十分矛盾：女團作為完整體才最有魅力，為何先藝卻覺得自己退團反而是上策？

先藝解釋說Wonder Girls曾有兩三年空白期，當時成員們為樂隊做準備，但大眾誤以為是先藝沒有退出才導致大家無法活動。 先藝不希望成員們因她而受傷和辛苦，所以乾脆如大眾所願切斷自己和組合的關係，好讓成員們獨立成長：「我退團並不代表和Wonder Girls在一起的時間消失，卻能滿足大家都期望。」



不過先藝表示，如果是現在的話應該會有不同的做法：繼續留在Wonder Girls、和粉絲做更多溝通，而不是急著結婚。 先藝哽咽說：「我為什麼要拋棄Wonder Girls呢？ 真的不是我原本的意圖，很想對粉絲們說一聲抱歉。」



網友表示：「歐尼當時只有24歲，每個人的生活都是第一次，失誤和迷茫也沒關係的」、「朴軫永和成員們都很支持先藝的決定，看到大家現在都很好真的很開心」、「不管先藝如何選擇，都相信是當下最好的決定」、「請不要再自責，以後更加享受舞台吧」。



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