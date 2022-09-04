[分集劇情]《黑話律師》新任典獄長超狂暴走讓監獄一團亂！李鍾碩二度約談Big Mouse！（EP11）

[有雷]《黑話律師》劇情又有新局面！Big Mouse向市長宣戰，以他曾對待李鍾碩的手段還治其人之身，讓院長開車發生交通意外，而院長也走入了自己從沒正視的秘密實驗室，得知九川醫院計畫的真相。潤娥與張慧珍聯手分析獄中囚犯的血液樣本，但張慧珍卻遭殺害。李鍾碩再約Big Mouse會面，這次他會現身嗎？

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《黑話律師》Big Mouse與市長崔道河（金柱憲飾）的對立越來越明確，而夾在中間的朴昌浩（李鍾碩飾）也成功讓雙方相互懷疑。玄院長（玉子妍飾）喝入了摻有毒物的飲料而造成交通意外入院，也讓她開始正視自己原本不太想了解的地下研究室到底在研究哪些內容。看了之後她似乎受到不小衝擊，立即要求出院回家。



典獄長朴尹甲因貪汙遭受調查，他的空缺經市長提議就由原本的獄警遞補，新典獄長一到任後，與朴昌浩共同清查每一位收容人身上的刺青，一共只找出三人是Big Mouse組織的內應。但新典獄長似乎認為朴昌浩不應該與他平起平坐，於是刻意在大眾面前公開「朴昌浩不是Big Mouse」的事實，而讓收容人互相檢舉監督是否身邊的人就是Big Mouse，造成秩序混亂。



薇瑚（潤娥飾）來到監獄擔任護士後積極收集收容人的血液樣本，並由原本被送往美國的張慧珍來回韓國，協助運往國外分析，果然驗出新型的毒品元素，尚需更多樣本。薇瑚在與返回韓國的張慧珍碰頭後，將再提供新血液樣本給她，但張慧珍的行蹤卻被前夫韓博士掌握，被離婚的韓博士心有不甘甚至有些精神崩潰，更是在兩人發生肢體衝突時殺害了慧珍，薇瑚的調查是否就此止步？更讓崔市長發現薇瑚與昌浩夫婦已對他有所防備。



朴昌浩再度透過朴尹甲傳話給Big Mouse，表示若他再不現身，朴昌浩將推翻之前所有的計畫，此時畫面出現了好久不見的傑利，他是否與Big Mouse真的有所關聯？Big Mouse這次是否會真的現身與朴昌浩對談？而崔市長則認為朴昌浩與高薇瑚必須處理掉，於是交代了新典獄長執行此任務，昌浩跟薇瑚這次能安然度過危機嗎？



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