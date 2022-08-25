《第六感3》講的都是真的？韓媒爆料Jessi與Antenna接觸中將和劉在錫同門，Jessi發文打臉

不管歐膩去哪裡都支持！

昨（25）日有韓媒透過相關人士爆料Jessi和Antenna正在討論簽約，「據悉雙方已達成共識，正在協調更詳細的合約內容」，不過已遭Jessi駁斥。

Jessi今年7月與PSY成立的P NATION宣告合約到期不續約，進入了FA市場。Jessi身為P NATION第一位簽下的歌手，2019年到今年合作期間可以說是走在生涯高峰，〈Nunu Nana〉和〈What Type of X〉都是名曲，也因《玩什麼好呢》《第六感》等綜藝節目上的好表現獲得更高人氣，如今和PSY的不續約讓不少K-POP粉絲相當訝異，甚至猜測《第六感3》所說的都是真的。

回顧《第六感3》第12集，Jessi受一名巫師算命，該巫師，聲稱看見Jessi吊點滴的畫面，Jessi聽了忍不住掉淚。有些媒體或網友便猜想Jessi就是因為在P NATION太過疲勞而不打算繼續合作，甚至猜測她可能要隱退了。Jessi不久親自發文表示任何人都可以作臆測「但真相遲早會大白」，並說自己從2005開始就沒有休息過，不過不會隱退，文末感謝粉絲也感謝P NATION。



此次韓媒爆料Jessi和Antenna接觸中，也聯想《第六感3》場面。當時Jessi和P NATION合約剩兩週，Jessi搞笑的向劉在錫推銷自己，還向算命師詢問自己適不適合Antenna，不過算命師說她適合奔放一點的地方，Jessi馬上回應：「那算了。」Jessi見到爆料新聞後，昨晚亦在IG限時動態反駁真實性。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞