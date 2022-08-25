《第六感3》讲的都是真的？韩媒爆料Jessi与Antenna接触中将和刘在锡同门，Jessi发文打脸

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昨（25）日有韩媒透过相关人士爆料Jessi和Antenna正在讨论签约，「据悉双方已达成共识，正在协调更详细的合约内容」，不过已遭Jessi驳斥。

Jessi今年7月与PSY成立的P NATION宣告合约到期不续约，进入了FA市场。Jessi身为P NATION第一位签下的歌手，2019年到今年合作期间可以说是走在生涯高峰，〈Nunu Nana〉和〈What Type of X〉都是名曲，也因《玩什么好呢》《第六感》等综艺节目上的好表现获得更高人气，如今和PSY的不续约让不少K-POP粉丝相当讶异，甚至猜测《第六感3》所说的都是真的。

回顾《第六感3》第12集，Jessi受一名巫师算命，该巫师，声称看见Jessi吊点滴的画面，Jessi听了忍不住掉泪。有些媒体或网友便猜想Jessi就是因为在P NATION太过疲劳而不打算继续合作，甚至猜测她可能要隐退了。Jessi不久亲自发文表示任何人都可以作臆测「但真相迟早会大白」，并说自己从2005开始就没有休息过，不过不会隐退，文末感谢粉丝也感谢P NATION。



此次韩媒爆料Jessi和Antenna接触中，也联想《第六感3》场面。当时Jessi和P NATION合约剩两周，Jessi搞笑的向刘在锡推销自己，还向算命师询问自己适不适合Antenna，不过算命师说她适合奔放一点的地方，Jessi马上回应：「那算了。」Jessi见到爆料新闻后，昨晚亦在IG限时动态反驳真实性。



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