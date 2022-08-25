《屍速列車》延尚昊導演再推新作《寄生獸：The Gray》由全少妮、具教煥、李貞賢共同演出

N台繼《地獄公使》後再度與延尚昊導演合作，推出改編自原著作者岩明均漫畫作品《寄生獸》的新作品《寄生獸：The Gray》，目前已確定製作，並確定由之前曾公開的三位主要演員全少妮、具教煥、李貞賢共同演出。

《寄生獸：The Gray》描述某日從宇宙墜落的不明寄生生物種，將人類作為宿主而生存，並開始殺人來助長此物種的勢力，為了阻止牠們繼續殘害人類，而展開了人類與寄生獸的對決。《寄生獸》漫畫原作者為岩明均，陌生物種寄生在人類體內，進而掌控人類思想並操縱人類身體，以此設定想像出奇幻的故事，至今已在20多個國家累積銷售量2500萬冊以上，也被翻拍為動畫與電影。



而在韓國開啟了殭屍紀元，充滿想像力的延尚昊導演，從《屍速列車》到《謗法》《地獄公使》以及《怪異》等作品，總能在劇情內容中展開超狂想像力，相信在新作品《寄生獸：The Gray》更加令人期待。他將透過活在混亂社會中的人類，呈現出各種現實面的人性，提出更多尖銳問題，令觀眾們格外期待。



不僅延尚昊導演，本次在劇本撰寫上更加入了前陣子同樣掀起收視熱潮的劇集《紙房子：韓國篇》的作家柳勇在，感覺劇情將加倍精彩。選角的部分除了合作多次的具教煥演員，女主角也再次選定《屍速列車2》李貞賢，另一位則啟用了年輕新人全少妮。全少妮曾演出電視劇《男朋友》中暗戀朴寶劍的女孩，也曾在《花樣年華》中飾演年輕時的李寶英，與珍榮配對。這次她將飾演一位被寄生獸感染的少女，與腦內的寄生獸產開奇妙同居。



多次與延尚昊導演合作的具教煥，在《D.P.逃兵追緝令》《怪異》《屍速列車2》等均令人印象深刻，甚至特別演出《非常律師禹英禑》中的孩童解放軍司令，本次將飾演為了尋找失蹤的妹妹而追捕寄生獸的薛康宇。李貞賢則是在電影《屍速列車2》以及《分手的決心》《界限》等展現多方面演技，本次將飾演專門消滅寄生獸的《The Gray》組組長崔俊京。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞