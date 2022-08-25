[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐》金旻載發現「海東本草」秘密！為救染疫金香起親身服毒試藥（EP8）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐》造成先王離世的膿瘡竟再度出現在金旻載眼前！村中流行著不知名的瘟疫而人心惶惶，就連金香起以及御史趙信宇也出現染疫症狀！金旻載研讀「海東本草」想了解父親生前秘密，成了全村救命大恩人！

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《朝鮮精神科醫師劉世豐》村子中陸續傳出瘟疫肆虐的消息，許多孩童因此送命，而成人們身上也紛紛出現膿瘡症狀，前來醫館求醫。劉世豐（金旻載飾）與桂樹醫館全出動，利用藥草製成的藥丸給患者服用，患者潰爛的膿瘡也逐漸好轉，但桂志翰（金相慶飾）卻發現患者開始出現了紫色的水泡！加上一對相依為命的小兄妹前來求診，哥哥病得嚴重但妹妹卻無症狀，令他開始懷疑並非傳染型瘟疫而是中毒所導致。



御史擔心全村染疫而提出將已感染的患者集中至山上小屋，但劉世豐與恩雨（金香起飾）考量到患者的心情而認為此舉不妥，於是劉世豐決定上山與患者們待在一起照顧大家，恩雨則是到初次發現患者的地點訪查。桂志翰則想起了自己的老師，被左相等人逼迫服用大量斷邪草毒發身亡，斷邪草與海東本草一書也全數被燒毀，自己則因上山採藥而躲過一劫。



雖然已經隔離已感染之患者，但染疫人數並沒有下降。恩雨向一個健康的孩子詢問，原來他們會採集山中的花蜜到村裡販賣，恩與帶回了花朵給桂志翰，果然如他所猜測，是當年的斷邪草，而恩雨也因食用了蜂蜜感到身體不適，出現水泡。劉世豐看著日趨嚴重的患者們，想起了先王離世前也是滿臉爛瘡爆血的模樣，他告訴桂志翰「海東本草」書中藏著夾頁，是一張地圖，很可能就是解藥的所在地，便立刻動身採集。



御史接到左相命令燒掉山上小屋讓所有患者死亡，避免再傳播，甚至可趁機除掉劉世豐，但突然因為中毒而暈倒。劉世豐找到解藥也猜出了是斷邪草中毒所導致，為了知道劑量，情急之下他將恩雨帶回的斷邪草吃下，讓自己發病並親自測試藥草效果。終於救回了恩雨以及全村患者，就連御史也可能被劉世豐感動而就此改變立場。



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