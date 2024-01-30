演員朴恩斌接演新作《Hyper Knife》被爆「每集片酬3億韓元」！所屬公司與製作公司隨即否認

演員朴恩斌的演技有目共睹，不管是自閉的《非常律師禹英禑》或是懷抱歌唱夢想的《無人島的Diva》，都創下收視佳績。最近她正在討論的下一部作品《Hyper Knife》更有機會與薛耿求合作，此時竟傳出她的片酬高達每集3億韓元！公司隨即發出否認聲明。

關於某韓媒報導演員朴恩斌正在討論是否接演OTT電視劇《Hyper Knife》，但要求每集3億韓元的演出費用。對此，朴恩斌所屬經紀公司與該劇製作公司均強烈否認。Namoo Actors昨日聲明表示，朴恩斌的演出片酬高達3億韓元的報導並非事實，而《Hyper Knife》製作公司也表示，演出的細節都還在討論中，也還需要與她所屬公司洽談片酬，不過經紀公司並未曾提出高額的片酬要求。



曾有韓媒消息指出，演員朴恩斌在成功演出了《非常律師禹英禑》之後，引發話題討論，身價也因此水漲船高，每一集的演出片酬高達1億韓元，連廣告代言的費用也增加了一倍，因此很多人認為她若開出3億韓元也是相當有可能的，朴恩斌與所屬公司之前一直沒有對這件事情正式回應，直到最近正式否認此傳言。



本月16日社團法人韓國電視劇製作公司協會與電視劇製作公司和廣播平臺相關人士參加的座談會，討論電視劇產業的危機問題和解決方法，某製作公司相關人員就表示，準備作品時進行演員選角，單集片酬都高得嚇人，而其中以Netflix這樣的OTT平台更是能夠負擔得起這樣的高額片酬，對於電視台來說的確存在困難。他們更提出聽說中國對於演員片酬有規定

不得超過總製作費用的40％，總片酬中主要演員不得超過70％，韓國是否也急需有相關的合理規範？



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