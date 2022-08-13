《非常律师禹英禑》的力量！韩国政府决定把水族馆饲养的21只海豚放回大海

最近随著《非常律师禹英禑》播出，因为电视剧在国内外大受欢迎，人们对海豚被送回大海的关注度越来越高。

根据 이투데이 报导，海洋水产部长官赵承焕（音，조승환）11日在中报告将21只水族馆海豚全部送回大海的计划。



环境团体透露，目前在水族馆饲养的海豚有21只。 从日本抓来的16只宽吻海豚和5只来自俄罗斯的白鲸。这些海豚分别在巨济海洋世界、蔚山鲸鱼生态体验馆、济州水上星球水族馆、乐天世界水族馆里。



在《非常律师禹英禑》第4集中，禹英禑对李浚浩说：「对鲸鱼来说，水族馆是监狱。他们被关在狭小的水槽里，只能吃冷冻鱼类。被迫全年无休地反覆表演，那是奴隶制度。海豚的平均寿命可达40年，但在水族馆里最多只能活4年。你知道他们承受了多大的精神压力吗？」实际上，从2009年到2021年，韩国全国的8个水族馆共有37只海豚死亡。



第12集中，禹英禑律师与李浚浩在某海豚展示体验场前举著「停止展示海豚，将它们放回大海」、「海豚的家不是水族馆，而是广阔的大海」等标语进行示威。



而海洋水产部计划，首先在明年下半年将两只白鲸送往加拿大政府正在建设中的海洋休息区。因爲白鲸生活在冰冷的海域，所以很难像南方大海豚一样向韩国海域放生。今后海洋水产部计画通过建立海洋休息区，将宽吻海豚放回大海。



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