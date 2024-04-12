【演員特輯】92年生最爭氣的韓國女演員：金智媛、朴恩斌、李世榮，她們各自走上屬於自己的花路～

原來她們都是1992年生的啊...，真是太優秀了！！！

▼金智媛（1992年10月19日），天秤座

近期最火熱的韓劇就是 tvN《淚之女王》了，金智媛在劇裡飾演的百貨女王洪海仁，成功擄獲了大眾的心！高傲霸氣卻又十分討喜的性格，讓金智媛再次成為話題人物，在這之前她其實也一次次碰上了「人生角色」，早先在《三流之路》的「天生就可愛」撒嬌名場面也是紅遍全韓，大家爭相模仿。但這一回可以說是坐穩了女王的稱號，引領時尚品味的TOP潮流。

再看N次「我不是在裝可愛，而是天生就可愛」的撒嬌名場面：



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▼朴恩斌（1992年9月4日），處女座

此外，說到1992年生的女演員，也一定要提的人就是 ENA《非常律師禹英禑》的朴恩斌，她精湛的演技，成就了自閉症新人律師禹英禑這個角色，肯定是她演戲生涯中的一大「人生角色」，更在《無人島的Diva》中一展歌喉，帶給觀眾許多夢想與勵志的故事和角色，一次次用演技來征服大家。

朴恩斌演唱的OST〈Someday〉，高音部分令人非常驚豔：



▼李世榮（1992年12月20日），射手座

最後一位，則是在 MBC 古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》裡的李世榮，她不僅演活了堅強機智的小宮女成德任，更與李俊昊在戲裡譜寫了一段淒美的愛情故事，德任一角也被大眾是為她的「人生角色」，童星出身的她，一步步磨練演技，也是大家公認擁有好演技的優秀演員。

看到這三位92生的實力派女演員一步步走上花路，真的是太令人欣慰了～～～

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