「不要惹火媽媽」《屍速列車2》女警李貞賢巧扮受害人被歹徒識破，寶貝兒子遭斷指！

最新驚悚動作鉅獻《界限》改編自日本已故暢銷作家野澤尚經典原作小說，集結《屍速列車：半島浩劫》李貞賢、《我死去的那天》文晶熙、《信徒》陳瑞演（陳瑞妍）、《寄生上流》朴明勳、《黑道律師文森佐》崔德文、《逃出摩加迪休》朴慶惠等實力派演員，將為觀眾帶來反轉不斷、出乎意料的犯罪驚悚巨作！

《界限》故事敘述一名警察素恩（李貞賢飾），她為調查兒童連續誘拐案，而偽裝成被害者的母親。正當搜查陷入難關時，素恩突然接到一通奇怪的電話，那嫌犯的聲音十分耳熟，且還要求要直接和素恩交涉……誘拐案的黃金48小時，成為目標的她將展開激烈的追擊！本片中除了可看到刺激的飛車追逐、爆破場面外， 電影中歹徒跟蹤並綁架幼童，甚至砍斷女警兒子的手指，令人感到十分恐懼與揪心，這讓電影中飾演女警的李貞賢誓言一定要找到孩子，將歹徒繩之以法，也令觀眾十分好奇會迎來什麼樣的結局！



曾在《屍速列車：感染半島》中，飾演「地表最強母親」令觀眾印象深刻的李貞賢，這次在《界限》中飾演刑警「素恩」，她同時也是名單親媽媽。李貞賢這次為詮釋這個角色還特地減重，並不用替身，親自挑戰高難度的動作戲，她說：「主婦們通常似乎都沒有時間能去看皮膚科，所以我還故意化了雀斑妝，增加寫實的感覺。」李貞賢也透露會接演本作的原因，她表示：「犯罪驚悚作大多是由男演員們主演，而《界限》則是女演員們擔綱主演，這點很吸引我。我所飾演的角色她除了是名主婦外，還是個警察，我相信所有家庭主婦看了這部作品，一定都會很有共鳴！」她也說自己平常就很喜歡驚悚題材，因此很想挑戰看看。



在《信徒》、《One the Woman雙重人生》中以充滿狂氣的演技震撼觀眾的陳瑞演，這次在《界限》裡則飾演努力想找回孩子的母親角色。對於選擇參演本作的原因，陳瑞演表示：「因為我也為人母，覺得應該能引出我真實的情緒，所以這也是我參演的原因之一。」陳瑞演還透露在拍攝時，她把角色所遭遇的事當成是實際狀況，因此也自然出現了沒寫在劇本中的動作、反應，她還透露：「當我在和文晶熙前輩對戲時，在說臺詞的過程中覺得太害怕了，眼淚很自然地就奪眶而出。文晶熙前輩的演技太具壓倒性了，所以我才會有這種出乎意料的反應吧！」



而有「美魔女」之稱的46歲女星文晶熙，曾透過《鐵線蟲入侵》、《VAGABOND》、《我死去的那天》展現多變的演技魅力，這次她在《界限》中則飾演誘拐案的要角「惠珍」，這人物白天是國小保健老師，晚上卻是為非作歹的惡徒。對於參演本作的感想，文晶熙表示：「不論是惡角或是刑警，他們都有各自的理由，只有自己能夠理解。他們以母愛為由強力應對，在反轉不斷的情節中，觀眾也一定能感受到每個角色的獨特魅力！」文晶熙還認為《界限》故事展開的節奏非常快，相信觀眾們看了一定也會覺得很有趣！驚悚動作鉅獻《界限》9月2日在臺上映！



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