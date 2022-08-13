「不要惹火妈妈」《尸速列车2》女警李贞贤巧扮受害人被歹徒识破，宝贝儿子遭断指！

最新惊悚动作巨献《界限》改编自日本已故畅销作家野泽尚经典原作小说，集结《尸速列车：半岛浩劫》李贞贤、《我死去的那天》文晶熙、《信徒》陈瑞演（陈瑞妍）、《寄生上流》朴明勋、《黑道律师文森佐》崔德文、《逃出摩加迪休》朴庆惠等实力派演员，将为观众带来反转不断、出乎意料的犯罪惊悚巨作！

《界限》故事叙述一名警察素恩（李贞贤饰），她为调查儿童连续诱拐案，而伪装成被害者的母亲。正当搜查陷入难关时，素恩突然接到一通奇怪的电话，那嫌犯的声音十分耳熟，且还要求要直接和素恩交涉……诱拐案的黄金48小时，成为目标的她将展开激烈的追击！本片中除了可看到刺激的飞车追逐、爆破场面外， 电影中歹徒跟踪并绑架幼童，甚至砍断女警儿子的手指，令人感到十分恐惧与揪心，这让电影中饰演女警的李贞贤誓言一定要找到孩子，将歹徒绳之以法，也令观众十分好奇会迎来什么样的结局！



曾在《尸速列车：感染半岛》中，饰演「地表最强母亲」令观众印象深刻的李贞贤，这次在《界限》中饰演刑警「素恩」，她同时也是名单亲妈妈。李贞贤这次为诠释这个角色还特地减重，并不用替身，亲自挑战高难度的动作戏，她说：「主妇们通常似乎都没有时间能去看皮肤科，所以我还故意化了雀斑妆，增加写实的感觉。」李贞贤也透露会接演本作的原因，她表示：「犯罪惊悚作大多是由男演员们主演，而《界限》则是女演员们担纲主演，这点很吸引我。我所饰演的角色她除了是名主妇外，还是个警察，我相信所有家庭主妇看了这部作品，一定都会很有共鸣！」她也说自己平常就很喜欢惊悚题材，因此很想挑战看看。



在《信徒》、《One the Woman双重人生》中以充满狂气的演技震撼观众的陈瑞演，这次在《界限》里则饰演努力想找回孩子的母亲角色。对於选择参演本作的原因，陈瑞演表示：「因为我也为人母，觉得应该能引出我真实的情绪，所以这也是我参演的原因之一。」陈瑞演还透露在拍摄时，她把角色所遭遇的事当成是实际状况，因此也自然出现了没写在剧本中的动作、反应，她还透露：「当我在和文晶熙前辈对戏时，在说台词的过程中觉得太害怕了，眼泪很自然地就夺眶而出。文晶熙前辈的演技太具压倒性了，所以我才会有这种出乎意料的反应吧！」



而有「美魔女」之称的46岁女星文晶熙，曾透过《铁线虫入侵》、《VAGABOND》、《我死去的那天》展现多变的演技魅力，这次她在《界限》中则饰演诱拐案的要角「惠珍」，这人物白天是国小保健老师，晚上却是为非作歹的恶徒。对於参演本作的感想，文晶熙表示：「不论是恶角或是刑警，他们都有各自的理由，只有自己能够理解。他们以母爱为由强力应对，在反转不断的情节中，观众也一定能感受到每个角色的独特魅力！」文晶熙还认为《界限》故事展开的节奏非常快，相信观众们看了一定也会觉得很有趣！惊悚动作巨献《界限》9月2日在台上映！



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